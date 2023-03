TBT da Marvel: Marvel Comics Presents #72 e a origem de Wolverine

Relembre a série que contou a história de Logan antes de Wolverine e chegou a inspirar um dos filmes da franquia X-Men.



Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro; vários são os super-heróis da Marvel que têm fãs por todo o mundo. Contudo, poucos são tão densos e misteriosos quanto Wolverine, o alterego de Logan.

Apesar do próprio Logan ter aparecido pela primeira vez em um quadrinho de 1975, a origem de Wolverine permaneceu desconhecida por anos.

Durante a década de 1980, à medida em que os quadrinhos da Marvel ganhavam ares mais taciturnos e sombrios, a popularidade do mutante com garras de adamantium crescia vertiginosamente.

Mas o público que o acompanhava tinha apenas algumas pistas contraditórias sobre a origem do personagem. Principalmente porque a história de Logan era obscura até para ele próprio!

No entanto, em uma série icônica de 13 edições da Marvel Comics Presents, enfim os leitores descobriram a origem do temido carcaju.







O que foi a Marvel Comics Presents





Antes de seguir a história de Wolverine, é importante explicar o que foi a série Marvel Comics Presents e sua importância para o Universo Marvel Comics.

Nos primórdios da editora, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics, as publicações no estilo antologia eram comuns. Reunir diferentes histórias de distintos personagens e variados artistas em uma só HQ era algo que fazia sucesso.

Com o tempo, cada super-herói foi se destacando e ganhando suas próprias publicações. No entanto, no fim dos anos 1980, a Marvel Comics resolveu voltar às origens antológicas com Marvel Comics Presents.

A primeira edição da série foi lançada em 1988. A publicação era quinzenal, dividida em capítulos com oito páginas cada. Cada um deles contava uma parte de diferentes histórias contínuas, assinadas por criadores tanto renomados quanto ainda iniciantes.

Em cada publicação, diferentes possibilidades e perspectivas eram dadas aos mais famosos personagens da marca, sendo um lugar de exploração e experimentação para a Marvel.

Marvel Comics Presents #72, a estreia da saga Weapon X e o surgimento de Wolverine





Em 1992, foi publicada aquela que daria início a um dos momentos mais importantes para os fãs do carcaju. A edição #72 da Marvel Comics Presents trazia, justamente, a origem de Wolverine.

A série Weapon X teve 13 capítulos, todos roteirizados, desenhados e colorizados por Barry Windsor-Smith. Eles foram publicados nas edições #72 a #84 de Marvel Comics Presents.

Misturando sensibilidade artística com uma trama eletrizante, Marvel Comics Presents #72 é um mergulho profundo na gênese do personagem. É uma edição que traz motivações – até então nunca vistas – para o comportamento de Logan.

No entanto, Windsor-Smith foi astuto o bastante para não revelar tudo de uma vez, deixando o leitor cada vez mais curioso em saber como era a vida de Logan antes de Wolverine.

Todas as 120 páginas de Weapon X publicadas originalmente nas edições de Marvel Comics Presents foram compiladas posteriormente na coleção Wolverine: Weapon X, lançada em 2009.

A série detalha como um grupo de cientistas, após várias tentativas frustradas de criar um super assassino, sequestra um mutante com a incrível capacidade de cura. E ele possui um “benefício” a mais: consegue projetar afiadas garras de ossos que saem de suas mãos.

Tais habilidades deixam o grupo de pesquisadores certos de que ele é a criatura ideal para ser submetido ao excruciante processo de infusão de adamantium – um poderosíssimo metal – em seu organismo.

Após a experiência – e vários outros testes igualmente torturantes –, Logan, recusando-se a ser subjugado, consegue se livrar do cativeiro. Consciente do que ocorreu consigo, ele busca manter o que resta de sua humanidade – e de sua sanidade mental – intacta.

No entanto, mesmo anos após o ocorrido, o trauma destes eventos sempre pairou sobre ele e as pessoas com quem se relacionou.







A influência da série Weapon X nos cinemas





Ao contar a origem de Wolverine, o desenhista Barry Windsor-Smith tem o total controle da trama, aproveitando cada oportunidade para intensificar a tensão e o suspense.

O uso de flashbacks e flashforwards com Logan sendo sequestrado, os momentos de tortura e a dor do processo de infusão de adamantium; tudo isso é justaposto a imagens dele mergulhado em um líquido, com diversos aparelhos conectados a seu corpo.

Quem acompanha a franquia de filmes dos X-Men deve ter reconhecido a história que começa em Marvel Comics Presents #72. De fato, alguns aspectos-chave da saga de Windsor-Smith foram utilizados no filme X-Men Origens: Wolverine, de 2009.

Na produção, disponível no Disney+, Abraham Cornelius (David Ritchie) é o cientista louco que submete Logan (vivido por Hugh Jackman) às suas experiências.

Wolverine é mais um exemplo concreto de como a humanidade buscou tirar vantagens dos mutantes, sem medir esforços ou contabilizar os danos do processo.

Wolverine é mais um exemplo concreto de como a humanidade buscou tirar vantagens dos mutantes, sem medir esforços ou contabilizar os danos do processo.