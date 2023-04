TBT da Marvel: Ms. Marvel #1 e a primeira super-heroína de origem muçulmana

Kamala Khan protagoniza um dos mais importantes quadrinhos da História recente da Marvel Comics.



O #TBT da Marvel dessa semana não vai voltar tanto no tempo assim. Até porque há menos de 10 anos, foi publicada um dos marcos recentes do Universo Marvel: a estreia de Kamala Khan em Ms. Marvel #1, de 2014.

Quem acompanha a Marvel Comics sabe que, muito antes de Kamala, o título de Ms. Marvel pertencia a Carol Danvers que, em 1977, protagonizou o quadrinho de mesmo nome.

No entanto, em 2012, Danvers se tornou a Capitã Marvel. No ano seguinte, Kamala fez uma aparição em All-New Marvel Now! Point One #1. No entanto, foi na série que começou com Ms. Marvel #1 que o público, enfim, pode conhecer mais essa super-heroína.



Ms. Marvel #1: representatividade dentro e fora das páginas





Diversidade é algo importante em todo o Universo Marvel, e a Ms. Marvel de Kamala é pura representatividade: ela é a primeira personagem de origem muçulmana a protagonizar uma publicação.

A personagem Kamala Khan foi criada pela editora Sana Amanat, em parceria com o também editor Stephen Wacker, a escritora G. Willow Wilson e o artista Adrian Alphona.

Segundo a própria Amanat, “Kamala Khan é muitas coisas: muçulmana, do sul da Ásia, garota de Jersey; mas ela tem todos os predicados de um super-herói clássico da Marvel… Um fenômeno cultural que eu creio ser o futuro da Marvel”.

Uma vez que Sana e Wilson são, elas próprias, descendentes de muçulmanos e viveram em New Jersey, muitas das experiências mostradas nos quadrinhos – e a própria construção da personagem – trazem detalhes do que as duas vivenciaram ao longo da vida.

Ms. Marvel #1 também inovou na forma de apresentar a personagem





Enquanto na maioria das HQ’s da marca, logo na primeira edição em que um super-herói era apresentado, ele já enfrentava um super-vilão, Ms. Marvel #1 foi pelo caminho inverso: não há uma grande batalha.

A edição, na verdade, foi a primeira de um arco de cinco publicações focado em apresentar Kamala Khan como Ms. Marvel. Isso permitiu que os artistas desenvolvessem a personagem de forma mais detalhada e que os leitores pudessem, de fato, conhecê-la melhor.

Somente no final da publicação é que Kamala consegue seus super-poderes. Ou seja, as páginas anteriores são todas sobre a rotina da adolescente, sua mãe rigorosa, sua vida na escola, etc.

Aqui, o interessante é o leve toque metalinguístico de seus criadores, que fizeram a personagem como uma fã de super-heróis. Kamala sabe tudo sobre os Vingadores e simplesmente idolatra Carol Danvers.





Kamala Khan e sua busca por identidade





Nas páginas de Ms. Marvel #1, o público percebe que tudo o que Kamala quer é se encaixar entre os dois mundos que a cercam. Ela quer estar entre as pessoas legais da escola, mas não quer abrir mão da sua cultura nem da sua família.

E, ao final da edição, após ser envolta pela névoa terrígena, Kamala ganha mais uma característica para lidar: seus super-poderes e seu papel de super-heroína.

Nesse contexto, mais do que combater o mal e passar de ano, a adolescente de 16 anos quer descobrir quem ela é e qual sua identidade, seu lugar entre esses mundos.







Ms. Marvel: dos quadrinhos para o streaming





Em 2022, o nome de Kamala Khan ganhou o mundo de vez com a série Ms. Marvel. A atriz Iman Vellani foi a responsável por trazer a personagem à vida em uma atuação bastante elogiada.

Apesar de algumas diferenças, a série em live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se baseia inteiramente nos quadrinhos criados por Sana Amanat e companhia.

Sana, inclusive, atuou na produção executiva de Ms. Marvel. Isso fez dela a primeira editora da Marvel Comics a levar seu trabalho para uma adaptação da Marvel Studios.

Assista agora mesmo a Ms. Marvel no Disney+. E para todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!