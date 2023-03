TBT da Marvel: The Punisher #1 e o lado mais sombrio dos super-heróis

Personagem do Justiceiro mudou a História da Marvel e conquistou os leitores mais adultos da marca.



Pensar nos super-heróis da Marvel, em geral, é lembrar do carisma do Capitão América ou do charme do Homem de Ferro. No entanto, os anos 1980 trouxeram The Punisher e um personagem que mostrava um lado até então desconhecido da marca.

O #TBT da Marvel desta semana relembra a trajetória do Justiceiro, bem como a importância tanto do personagem quanto de sua história em quadrinhos para todo o Universo Marvel.





Quando o Justiceiro apareceu pela primeira vez





Assim como o Wolverine ou a Viúva Negra, o Justiceiro apareceu pela primeira vez em uma HQ da Marvel como um vilão. Sua estreia foi em The Amazing Spider-Man #129, publicada em 1974.

A ideia do vigilante Frank Castle surgiu da mente do autor Gerry Conway, que contou com a ajuda de John Romita para criar um design trazido à vida nas páginas da edição pelo artista Ross Andru.

Na época, o público conheceu o porquê da forma de agir de Castle. O ex-fuzileiro era casado e tinha dois filhos. Mas sua família foi morta em um tiroteio enquanto todos faziam um piquenique no parque.









The Punisher #1, um marco na História da Marvel





Frank Castle retornou em outras edições de The Amazing Spider-Man, participando, também, de títulos do Capitão América e do Demolidor.

No entanto, a ideia de ter uma revista protagonizada por alguém que fosse mais sombrio e violento não parecia estar nos planos da Marvel no início dos anos 1980. Ainda mais com o sucesso dos demais brilhantes e coloridos super-heróis.

Contudo, à medida em que a audiência mais adulta crescia, os pedidos por uma trama solo do Justiceiro também aumentavam.

Mesmo com o editor-chefe da Marvel na época, Jim Shooter, cedendo ao pedido do público, não foi fácil para o autor Steven Grant e o artista Mike Zeck trazerem o personagem psicologicamente instável em toda a sua plenitude para as páginas das HQs.

A produção de uma pequena série limitada de The Punisher foi liberada – sob o risco do editor Carl Potts ser responsabilizado por qualquer impacto negativo.

Em janeiro de 1986, The Punisher #1 foi lançada. Enquanto outros personagens que mudaram de vilões a super-heróis transformaram seu comportamento, o Justiceiro sempre se manteve violento, sombrio e antissocial.

Com isso, The Punisher#1 mudou para sempre a História da Marvel. E mostrou ao público que o mundo dos super-heróis também tem um lado obscuro, solitário e, mesmo, mortal.









Hoje, o Justiceiro também faz sucesso na série da Marvel The Punisher, lançada em 2017 e disponível no Disney+, em que o ator Jon Bernthal dá vida ao vigilante solitário.

