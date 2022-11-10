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#TBT da Marvel: relembre o surgimento do Pantera Negra

10 de novembro de 2022
10 de novembro de 2022

Enquanto Pantera Negra: Wakanda Para Sempre não estreia nos cinemas, relembre a primeira aparição do personagem nos quadrinhos da Marvel


Os fãs contam os dias para a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nova produção da Marvel Studios nos cinemas. Mas, enquanto o dia 10 de novembro não chega, que tal aproveitar e relembrar a primeira aparição do Pantera Negra?


A estreia do Pantera Negra nos quadrinhos da Marvel


Em julho de 1966 foi publicada a edição #52 do Quarteto Fantástico. Escrita por Stan Lee e ilustrada por Jack Kirby, a revista trazia uma importante novidade: o Pantera Negra.

Tratava-se da primeira aparição de um super-herói negro no universo dos quadrinhos. Na obra, o público é apresentado à fantástica nação de Wakanda, na África, e a T’Challa, seu príncipe, que é a identidade secreta do Pantera Negra.

Na trama, T’Challa traz o Quarteto Fantástico para Wakanda para ajudá-lo a desvendar o mistério que havia por trás de grandes monstros que atacavam seu povo – mas não sem antes testar a coragem da equipe, claro.


Pantera Negra Wakanda Para Sempre


Não perca Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas!

Retorne a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

E não esqueça que no Disney+, é possível encontrar todos os filmes, séries, animações e especiais da Marvel Studios. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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