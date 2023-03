TBT da Marvel: relembre o surgimento do Pantera Negra

Enquanto Pantera Negra: Wakanda Para Sempre não estreia nos cinemas, relembre a primeira aparição do personagem nos quadrinhos da Marvel



Os fãs contam os dias para a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nova produção da Marvel Studios nos cinemas. Mas, enquanto o dia 10 de novembro não chega, que tal aproveitar e relembrar a primeira aparição do Pantera Negra?







A estreia do Pantera Negra nos quadrinhos da Marvel









Em julho de 1966 foi publicada a edição #52 do Quarteto Fantástico. Escrita por Stan Lee e ilustrada por Jack Kirby, a revista trazia uma importante novidade: o Pantera Negra.

Tratava-se da primeira aparição de um super-herói negro no universo dos quadrinhos. Na obra, o público é apresentado à fantástica nação de Wakanda, na África, e a T’Challa, seu príncipe, que é a identidade secreta do Pantera Negra.

Na trama, T’Challa traz o Quarteto Fantástico para Wakanda para ajudá-lo a desvendar o mistério que havia por trás de grandes monstros que atacavam seu povo – mas não sem antes testar a coragem da equipe, claro.







