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Temporada 2 de Loki ganha novo vídeo promocional

20 de setembro de 2023
20 de setembro de 2023

Tom Hiddleston está de volta como o Deus da Trapaça na série da Marvel Studios.


Falta cada vez menos para a estreia da temporada 2 de Loki no Disney+. Os novos episódios da série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) chegam ao streaming a partir do dia 5 de outubro, às 22h (horário de Brasília).

E para deixar os fãs com ainda mais vontade de ver essa estreia sensacional, a Marvel Brasil acaba de divulgar um novo vídeo dos bastidores do que está por vir. 

Os atores Tom Hiddleston, Sophia Di Martino e Ke Huy Quan, junto com o produtor executivo da série, Kevin R. Wright, exploram o que significa ser Loki nesta temporada. Confira:


Loki | Temporada 2 | Featurette Oficial Legendado | Disney+

Prepare-se para a temporada 2 de Loki com o Disney+


Em Loki, Tom Hiddleston retorna ao seu papel de Deus da Mentira. na série que se passa depois dos eventos de Vingadores: Ultimato.

A temporada 2 começa justamente no ponto em que a anterior termina: quando Loki se vê imerso em uma batalha pela alma da Autoridade de Variação Temporal

Junto com Mobius (Owen Wilson), a Caçadora B-15 (Wunmi Mosaku) e uma equipe de personagens novos e familiares, Loki navega em um multiverso cada vez mais perigoso e em constante expansão.

Será que ele descobrirá a verdade do que significa possuir livre arbítrio e um propósito glorioso?

Os novos episódios de Loki estreiam a partir do dia 5 de outubro, às 22h (horário de Brasília), somente no Disney+. A cada semana, sempre às quintas-feiras, um novo capítulo dessa emocionante jornada chega à plataforma de streaming.

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