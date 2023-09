Temporada 2 de Tudo Igual…SQN estreia no Disney+

Os novos episódios da primeira produção original brasileira para o serviço streaming já estão disponíveis!

É hora de acompanhar novamente as histórias de Carol (Gabriella Saraivah) e suas amigas em Tudo Igual…SQN. A temporada 2 da produção original brasileira já estreou no Disney+.

A trama continua logo após os eventos do fim da temporada anterior, em que rolou o tal beijo entre Carol e Tomás (Daniel Botelho) – que até então era um caso da sua melhor amiga, a Beta (Ana Jeckel).

Agora, não apenas Carol e seu grupo terão que pensar em assuntos como amor, o valor da amizade e as relações entre eles. Isso sem falar nas responsabilidades de seus atos, que agora precisam assumir.









Divirta-se com Tudo Igual… SQN no Disney+



Se na primeira temporada de Tudo Igual... SQN as meninas e meninos tiveram que lidar com perdão, culpa e arrependimentos para descobrir que não são mais crianças, agora elas terão que tomar decisões e compreender todas as perdas e ganhos dessa tal vida adulta.

O elenco da série adolescente conta ainda com Miá Mello no papel de Beth, a mãe de Carol. A produção é ambientada no Rio de Janeiro, com a praia como pano de fundo para muitos papos entre Carol e suas amigas.



Assista agora às duas temporadas de Tudo Igual… SQN, uma exclusividade do Disney+!