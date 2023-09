Temporada 2 de Tudo Igual… SQN no Disney+ é confirmada

Série brasileira com Miá Mello ganha novos episódios ainda em setembro.



A primeira produção original brasileira com o selo Disney+ Original Productions, a série Tudo Igual… SQN, em breve ganhará uma nova temporada no Disney+!

A partir do dia 27 de setembro, Carol (Gabriella Saraivah), Beta (Ana Jeckel) e todo o grupo estão de volta com novas neuras, preocupações e claro, muita amizade!

Tudo parecia ir muito bem para Carol – só que não! Afinal, como lidar com o que aconteceu no casamento de sua mãe, Beth (Miá Mello)?

Se na temporada 1 todos tiveram que lidar com perdão, culpa e arrependimentos para descobrir que não são mais crianças, agora eles terão que tomar decisões e compreender todas as perdas e ganhos dessa tal vida adulta que vem chegando por aí.

Pela primeira vez, eles terão que pensar em amor, no valor da amizade, nas relações e nas responsabilidades de seus atos – que agora precisam assumir.









Assista a Tudo Igual… SQN no Disney+



A temporada 1 de Tudo Igual… SQN! está inteiramente disponível no Disney+. A série é baseada no livro “Na porta ao lado”, da autora Luly Trigo, que assina o roteiro da produção original Disney+ ao lado de André Rodrigues.

Os novos episódios estreiam com exclusividade no serviço de assinatura no dia 27 de setembro. Não perca!