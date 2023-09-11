Cancel
Novidades Disney+

Temporada 2 de Tudo Igual… SQN no Disney+ é confirmada

11 de setembro de 2023
11 de setembro de 2023

Série brasileira com Miá Mello ganha novos episódios ainda em setembro. 


A primeira produção original brasileira com o selo Disney+ Original Productions, a série Tudo Igual… SQN, em breve ganhará uma nova temporada no Disney+

A partir do dia 27 de setembro, Carol (Gabriella Saraivah), Beta (Ana Jeckel) e todo o grupo estão de volta com novas neuras, preocupações e claro, muita amizade!

Tudo parecia ir muito bem para Carol – só que não! Afinal, como lidar com o que aconteceu no casamento de sua mãe, Beth (Miá Mello)? 

Se na temporada 1 todos tiveram que lidar com perdão, culpa e arrependimentos para descobrir que não são mais crianças, agora eles terão que tomar decisões e compreender todas as perdas e ganhos dessa tal vida adulta que vem chegando por aí. 

Pela primeira vez, eles terão que pensar em amor, no valor da amizade, nas relações e nas responsabilidades de seus atos – que agora precisam assumir.

Tudo Igual SQN


Assista a Tudo Igual… SQN no Disney+


A temporada 1 de Tudo Igual… SQN! está inteiramente disponível no Disney+. A série é baseada no livro “Na porta ao lado”, da autora Luly Trigo, que assina o roteiro da produção original Disney+ ao lado de André Rodrigues.

Os novos episódios estreiam com exclusividade no serviço de assinatura no dia 27 de setembro. Não perca!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set