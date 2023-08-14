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“Terminamos a temporada 4 com o coração feliz”, afirma criador de High School Musical: A Série: O Musical 

14 de agosto de 2023
14 de agosto de 2023

Tim Federle, criador e produtor executivo de High School Musical: A Série: O Musical, disse estar muito orgulhoso e feliz por todo o trabalho feito na produção.


High School Musical: A Série: O Musical lançou neste mês de agosto a sua 4ª e última temporada no Disney+.

A estreia teve um valor especial porque marcou também o encerramento da série que conquistou muitos fãs e impulsionou a carreira de artistas como Joshua Bassett (intérprete de Ricky), Sofia Wylie (Gina) e Olivia Rodrigo (Nini).

High School Musical: A Série: O Musical

O sentimento de chegar ao fim de High School Musical: A Série: O Musical


Tim Federle, criador e produtor executivo da série, falou ao The Official Disney Fan Club sobre o fim de High School Musical.

"Quando escrevi o piloto anos atrás, ainda não tinha em mente todos os acontecimentos exatos do final. Eu já sabia, desde a primeira temporada, quais seriam alguns pares românticos – e acho que as pessoas se surpreenderão. Nós realmente terminamos essa temporada com o coração feliz”, afirmou Federle.

Ele refletiu ainda sobre a importância de trazer novos personagens para o universo da franquia High School Musical.

“Meu palpite era que a única maneira de nos tornarmos uma série de longa duração seria investir na nova geração de Wildcats [os personagens principais da série] para uma nova geração de espectadores. Quatro temporadas depois, tive a sorte de ver isso se tornar realidade”, conclui Federle.

High School Musical: A Série: O Musical

Assista à temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical


Na 4ª temporada,  a turma dos Wildcats está se preparando para uma produção teatral baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura

Só que os planos são alterados quando a Disney anuncia que o tão aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será filmado justamente na escola deles e os alunos poderão participar das filmagens.

Essa é a grande chance dos personagens da série, que sonham em se tornar atores, de participar de uma grande produção. Veja agora mesmo no Disney+!

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