Teste os limites do corpo humano na nova série do Disney+

Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Teste os limites do corpo humano na nova série de ciência

18 de janeiro de 2022
18 de janeiro de 2022

‘Voluntários: Tudo pela Ciência’ traz cinco corajosos dispostos a tudo para responder suas perguntas

Você já se perguntou quanto frio um ser humano pode suportar? Ou quais sons incomodam mais e quais incomodam menos? Qual pelo dói mais arrancar: o do nariz ou da sobrancelha? (*)

Novo programa “Voluntários: Tudo Pela Ciência”

Essas e outras perguntas serão respondidas por Rafael Cortez em seu novo programa “Voluntários: Tudo Pela Ciência”. Quer dizer, mais ou menos, por Rafael Cortez, porque quem realmente vai testar esses limites são seus convidados, que estão dispostos a tudo pela ciência.

O novo programa original da National Geographic, desenvolvido inteiramente na AméricaLatina, procura responder algumas das perguntas mais comuns da vida cotidiana através de experiências com diversas pessoas. A ideia é colocar tudo que aprendemos nas aulas de biologia, química e física em prática.

Para quem quer entender melhor como o programa funciona, é simples. Primeiro, Rafael propõe algumas perguntas sobre o mundo e o corpo humano. Em seguida, ele nos guia sobre as principais teorias explicativas sobre os fenômenos. Depois, chega a parte divertida.

Voluntários Tudo é pela ciência

Pensando em comprovar a veracidade dessas teorias, Rafael chama alguns dos convidados de sua equipe: Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os cinco terão a missão de ceder seus corpos para a ciência.

Nossos voluntários, então, com muito bom humor e fé na ciência enfrentam as situações mais absurdas para mostrar as habilidades que os seres humanos possuem, mas que não vemos no dia a dia.

Rafael e a equipe não descansam até obterem todas as respostas possíveis para suas perguntas inicias. Com uma estrutura totalmente dedicada, o grupo pode passar por temperaturas iguais as da Antártida e simular ventos tão fortes quanto furacões.

A série terá duas partes, com quatro episódios de 20 minutos cada. É tempo suficiente para você aprender mais sobre seu próprio corpo sem ter que ler apenas teorias, mas sim vendo tudo acontecer ao vivo e a cores.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

Quer receber todas as novidades de Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set