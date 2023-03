Teste os limites do corpo humano na nova série do Disney+

‘Voluntários: Tudo pela Ciência’ traz cinco corajosos dispostos a tudo para responder suas perguntas

Você já se perguntou quanto frio um ser humano pode suportar? Ou quais sons incomodam mais e quais incomodam menos? Qual pelo dói mais arrancar: o do nariz ou da sobrancelha?





Novo programa “Voluntários: Tudo Pela Ciência”



Essas e outras perguntas serão respondidas por Rafael Cortez em seu novo programa “Voluntários: Tudo Pela Ciência”, que chegou ao Disney+ este mês. Quer dizer, mais ou menos, por Rafael Cortez, porque quem realmente vai testar esses limites são seus convidados, que estão dispostos a tudo pela ciência.

O novo programa original da National Geographic, desenvolvido inteiramente na AméricaLatina, procura responder algumas das perguntas mais comuns da vida cotidiana através de experiências com diversas pessoas. A ideia é colocar tudo que aprendemos nas aulas de biologia, química e física em prática.

Para quem quer entender melhor como o programa funciona, é simples. Primeiro, Rafael propõe algumas perguntas sobre o mundo e o corpo humano. Em seguida, ele nos guia sobre as principais teorias explicativas sobre os fenômenos. Depois, chega a parte divertida.

Pensando em comprovar a veracidade dessas teorias, Rafael chama alguns dos convidados de sua equipe: Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os cinco terão a missão de ceder seus corpos para a ciência.



Nossos voluntários, então, com muito bom humor e fé na ciência enfrentam as situações mais absurdas para mostrar as habilidades que os seres humanos possuem, mas que não vemos no dia a dia.

Rafael e a equipe não descansam até obterem todas as respostas possíveis para suas perguntas inicias. Com uma estrutura totalmente dedicada, o grupo pode passar por temperaturas iguais as da Antártida e simular ventos tão fortes quanto furacões.

A série terá duas partes, com quatro episódios de 20 minutos cada. É tempo suficiente para você aprender mais sobre seu próprio corpo sem ter que ler apenas teorias, mas sim vendo tudo acontecer ao vivo e a cores.