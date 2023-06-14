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Teste os seus conhecimentos sobre Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi

14 de junho de 2023
14 de junho de 2023

Faça o quiz e mostre que você é um grande fã de Star Wars! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Em 2023, Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983) completa 40 anos de lançamento e segue como um dos filmes mais adorados da história do cinema.

E o sucesso não é à toa. Além dos personagens memoráveis que vão de Luke Skywalker (Mark Hammil) a Han Solo (Harrison Ford) e Darth Vader (David Prowse/voz de James Earl Jones), o longa-metragem também tem efeitos especiais surpreendentes para os padrões da época, uma história envolvente e um desfecho inesquecível. 

Para comemorar as quatro décadas de Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, que tal um desafio? No Quiz abaixo, sete perguntas vão desafiar seus conhecimentos sobre o filme (que, inclusive, está disponível no Disney+).

Boa sorte!

Quiz Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi

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