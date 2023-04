Thanos: como e em que filme morreu o famoso vilão da Marvel

A morte de Thanos é um momento extremamente marcante no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Não importa quanto tempo passe, os fãs da Marvel jamais esquecerão de Thanos (Josh Brolin), um dos maiores vilões do cinema e o responsável por exterminar metade das criaturas vivas do universo.

O momento de Vingadores: Guerra Infinita (2018) em que Thanos estala os dedos e concretiza o seu plano tornou-se inesquecível, assim como a sua morte.

Em qual filme e como Thanos morre





Em Vingadores: Ultimato (2019), os heróis sobreviventes se unem para tentar reverter as ações de Thanos e trazer de volta aqueles que foram mortos. Eles conseguem viajar no tempo e coletar as Joias do Infinito antes que Thanos as obtenha, mas o vilão descobre seus planos e viaja para o presente para detê-los.

Em uma grande e última batalha, os Vingadores lutam contra Thanos e seu exército. No final, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) consegue pegar as Joias do Infinito e usar o poder para desintegrar o vilão e seu exército. É nesse momento em que há duas das falas mais icônicas do UCM:

Thanos: “Eu sou inevitável”

Homem de Ferro: “E eu sou o Homem de Ferro”

Infelizmente, o Homem de Ferro morre devido ao uso das Joias do Infinito e os heróis dão adeus a um dos seus líderes mais importantes em uma despedida emocionante.

Infelizmente, o Homem de Ferro morre devido ao uso das Joias do Infinito e os heróis dão adeus a um dos seus líderes mais importantes em uma despedida emocionante.