The Bad Batch: os 3 motivos para assistir a temporada 2 da série animada Star Wars

Série original Disney+ da Lucasfilm, estreou sua nova temporada com exclusividade no streaming. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



A nova temporada de Star Wars: The Bad Batch se encaminha para seus últimos episódios no Disney+. No entanto, ainda há muito por acontecer nessa emocionante série animada!

Com novos episódios estreando semanalmente, a produção vem ganhando cada vez mais fãs em toda a Galáxia. Contudo, para quem ainda não começou a assistir as aventuras da Força Clone 99, veja abaixo os motivos para mudar essa situação agora mesmo:







Devido ao sucesso da temporada 1 de Star Wars: The Bad Batch





The Bad Batch é uma série que teve uma temporada inicial bastante elogiada. Lançada em 2021, a trama acompanha a história de um grupo de clones com variações genéticas que os diferenciam de seus irmãos do Exército de Clones.

Autodenominados os “Mal Feitos”, a equipe é formada pelo líder Hunter, além de Wrecker, Tech, Echo e Crosshair – cada um com suas habilidades únicas.

Sua missão? Buscar seu caminho em uma galáxia que muda rapidamente, logo após as Guerras Clônicas e a queda da República.





O elenco de voz original de Star Wars: The Bad Batch é impecável!





A versão original em inglês da produção traz a voz do indicado ao Emmy®, Dee Bradley Baker, como cada um dos membros do esquadrão Bad Batch. Já a indicada ao Emmy® Michelle Ang é a voz de Omega.

A vencedora do Emmy® Rhea Perlman retorna para a temporada como atriz convidada interpretando Cid, enquanto Noshir Dalal retorna como a vice-almirante Rampart. A vencedora do Emmy® Wanda Sykes faz sua estreia como atriz convidada na série, interpretando Phee Genoa.







The Bad Batch traz alguns personagens famosos dos live-action do universo Star Wars





A animação conversa diretamente com as produções em live-action de Star Wars. Um grande exemplo é a mercenária Fennec Shand (interpretada por Ming-Na Wen na versão live-action), que é peça importante na trama de The Bad Batch.

A personagem foi apresentada ao público na série The Mandalorian, e é uma das protagonistas de O Livro de Boba Fett – ambas séries exclusivas do Disney+.

Outro nome que faz parte da animação é Saw Gerrera, vivido por Forest Whitaker nos live-actions. O líder rebelde foi apresentado ao público em Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016, e também participou da série Andor.

Por fim, Moff Tarkin, um dos mais famosos vilões de Star Wars também aparece em The Bad Batch. Um dos responsáveis pela construção da Estrela da Morte se destaca em Star Wars: Episódio III – A Vingança Dos Sith (2005), Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977) e em Rogue One: Uma História Star Wars, sendo interpretado por Wayne Pygram, Peter Cushing e Guy Henry respectivamente.





Assista a Star Wars: The Batch Batch online no Disney+





Não perca o emocionante desfecho dessa temporada de Star Wars: The Bad Batch. Os episódios finais estreiam semanalmente, sempre às quartas-feiras, exclusivamente no Disney+.