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The Bad Batch: quem é quem na série do universo Star Wars

5 de janeiro de 2023
5 de janeiro de 2023

Primeiros episódios da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch já estrearam no Disney+


A temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch já chegou ao Disney+ trazendo ainda mais ação e aventura ao lado da Força Clone 99. Mas você sabe, exatamente, quem é quem nesta série animada da Lucasfilm?

Para quem está se unindo agora ao grupo que se autodenomina os “Mal Feitos”, conheça a seguir os integrantes desta produção emocionante:


Hunter


Hunter é o líder da Força Clone 99


Forte, corajoso e impassível, Hunter tem os sentidos extremamente aguçados. Com isso, consegue rastrear com facilidade seus alvos e inimigos. 

Ele também é capaz de encontrar locais específicos de qualquer lugar por meio de frequências eletromagnéticas.


Wrecker


Wrecker é o nervoso da equipe


Com músculos poderosos que o deixam mais forte que os demais clones, Wrecker tem a personalidade marcante e a fama de brigão

Especialista em passar por cima de qualquer obstáculo que apareça em seu caminho, ele também adora quando tem que realizar demolições ou quebrar objetos. 


Tech


Tech, o cérebro dos Bad Batch


A mente brilhante de Tech faz com que ele consiga analisar dados e resolver problemas técnicos com extrema rapidez e facilidade. Isso faz dele o especialista em armas e computadores da Força Clone 99.

Tech também é o mais falante e pragmático da equipe. Contudo, sua personalidade prática muitas vezes não leva em conta as emoções dos demais membros do seu esquadrão. 


Echo


Echo é o híbrido entre clone e dróide


Metade dróide, metade clone, Echo se juntou a Força Clone 99 no final das Guerras Clônicas

Seus conhecimentos sobre táticas e estratégias militares e seus implantes cibernéticos fazem dele a dupla perfeita para Tech. Juntos, eles invadem sistemas de computadores e se infiltram em qualquer rede. 


Omega


Omega é a jovem coração do esquadrão


A jovem Omega era assistente médica em Nala Se e vivia no planeta Kamino antes da chegada do Império. Posteriormente, ela se juntou à Força Clone 99. 

Sua mente curiosa e sua inteligência, juntamente com seu bom coração mantém o grupo unido, e sua habilidade com o arco de energia ajuda na defesa. 


Crosshair


Crosshair, misterioso e implacável


O atirador de elite do esquadrão é considerado por muitos frio e calculista. De poucas palavras, ele tem uma visão aguçada, que lhe rendeu grande precisão ao atirar. 

Sua capacidade de neutralizar um alvo a grande distância usando seu rifle 773 Firepuncher personalizado o torna um soldado inestimável para o Imperador – e uma ameaça para todos que discordam dele.


Fennec Shand


Fennec Shand, a mercenária cheia de surpresas


Fennec Shand é uma conhecida assassina de elite. Ela já cumpriu missões mercenárias para os principais sindicatos da Galáxia. Inteligente e astuta, ela nunca deve ser subestimada por seus inimigos. 


Vice-Almirante Rampart


Vice-Almirante Rampart, o militar fiel


O vice-almirante Rampart foi designado pelo novo Império como o responsável por supervisionar os clones em Kamino após a queda da República. 


Grand Moff Tarkin, o favorito de Palpatine


Militar implacável, Wilhuff Tarkin se tornou o favorito do Supremo Chanceler Palpatine, que o encarregou de construir a Estrela da Morte. Para Tarkin, essa poderosa arma de guerra era a forma de acabar de vez com todos os dissidentes do governo Imperial. 


The Bad Batch


Assista a Star Wars: The Bad Batch no Disney+


Não perca a série de animação Star Wars: The Bad Batch! A temporada 1 e os dois primeiros episódios da temporada 2 já estão disponíveis no Disney+!

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