The Beatles: Get Back, uma série documental original dirigida por Peter Jackson

A série é dividida em três partes criadas inteiramente a partir de filmagens restauradas nunca antes vistas e estreia no Disney+ em 25, 26 e 27 de novembro de 2021









A série documental original Disney+, dirigida por Peter Jackson, chegará ao Disney+ bem a tempo para o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Criada inteiramente a partir de filmagens restauradas nunca antes vistas, a série proporciona o mais íntimo e honesto olhar já filmado do processo criativo e do relacionamento entre John, Paul, George e Ringo já filmado. O lançamento será feito ao longo de três dias, 25, 26 e 27 de novembro de 2021, exclusivamente no Disney+.



Dirigido pelo cineasta três vezes vencedor do Oscar® Peter Jackson (da trilogia O Senhor dos Anéis; Eles Não Envelhecerão), The Beatles: Get Back leva o público de volta no tempo para as sessões da gravação da banda em janeiro de 1969, que se tornou um momento crucial na história da música. A série documental mostra o processo criativo dos Beatles, enquanto eles tentam escrever 14 novas músicas em preparação para seu primeiro show ao vivo em mais de dois anos. Diante de um prazo quase impossível, os fortes laços de amizade compartilhados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr são colocados à prova.

A série documental é compilada a partir de quase 60 horas de filmagens nunca vistas gravadas ao longo de 21 dias, dirigidas por Michael Lindsay-Hogg em 1969, e de mais de 150 horas de áudio nunca ouvidos, a maioria do qual estava trancada em um cofre por mais de meio século. Jackson é a única pessoa em 50 anos a ter acesso a este abundante tesouro dos Beatles, que agora foi restaurado brilhantemente. O que surge é um retrato incrível dos Beatles, mostrando como, mesmo encurralados com um curto prazo, eles ainda podiam contar com a amizade, bom humor e gênio criativo. Enquanto os planos descarrilam e os relacionamentos são colocados à prova, algumas das canções mais icônicas do mundo são compostas e realizadas. A série documental apresenta – pela primeira vez na íntegra – a última apresentação ao vivo dos Beatles como um grupo, o inesquecível show no topo do Savile Row de Londres, bem como outras canções e composições clássicas apresentadas nos dois álbuns finais da banda, Abbey Road e Let It Be.



Uma emocionante colaboração entre os Beatles e Jackson apresentada pela The Walt Disney Studios em associação com a Apple Corps LTD. e WingNut Films Productions Ltd., The Beatles: Get Back é dirigida por Peter Jackson, produzida por Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (Eles Não Envelhecerão) e Jonathan Clyde (Eight Days a Week), com Jeff Jones (Eight Days a Week) e Ken Kamins (a trilogia O Hobbit) da Apple Corps servindo com produtores executivos. Jabez Olssen (Rogue One: Uma História Star Wars) atua como editor da filmagem, Giles Martin (Rocketman) atua como supervisor musical, Michael Hedges (As Aventuras de Tintin) e Brent Burge (a trilogia O Hobbit) atuam como os mixadores de regravação da série, e a música é mixada por Giles Martin e Sam Okell (Yesterday).