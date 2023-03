The Book of Boba Fett: 8 curiosidades que você precisa saber antes da estreia no Disney+

Dia 29 de dezembro estreia o primeiro capítulo de O Livro de Boba Fett, o spin-off live-action do icônico personagem de Star Wars, na plataforma de streaming.







The Book of Boba Fett (O Livro do Boba Fett), a nova série live-action do mundo Star Wars, estreia dia 29 de dezembro no Disney+ e contará em sete episódios a história do lendário caçador de recompensas Boba Fett (Temuera Morrison) e da mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen), que tentará conquistar Tatooine, o território anteriormente dominado por Jabba, o Hutt.

Enquanto os fãs já tinham uma pequena prévia desta nova aventura da Lucasfilm em uma sequência inesperada nos créditos finais do último episódio da segunda temporada de The Mandalorian, em poucas horas eles poderão desfrutar do primeiro episódio completo de O Livro de Boba Fett.









Quando é a estreia de O Livro de Boba Fett?

O Livro de Boba Fett estreia dia 29 de dezembro no Disney+, mas primeiro, é importante recapitular a história deste personagem e o que se sabe sobre ele até agora.







Quem é Boba Fett?

Boba Fett é um clone do caçador de recompensas mandaloriano Jango Fett, que o criou como um filho e o treinou em artes marciais para que ele pudesse se desenvolver como um criminoso e seguir seus passos. Após a morte de Jango nas mãos de Windu, Boba fugiu a bordo do Slave I e jurou vingança contra os Jedis.



Com o tempo, tornou-se um grande mercenário e foi contratado pelo Império e Jabba the Hutt. Foi ele quem encontrou e capturou Han Solo e Chewbacca.

Quando aparece o Boba Fett na saga de Star Wars?



Enquanto ele foi visto pela primeira vez na tela durante a primeira trilogia em O Império Contra-Ataca (1980), Boba Fett já havia feito uma aparição em 1978 durante o desfile da Feira do País de San Anselmo, na Califórnia. Ele também foi um personagem animado em Star Wars Holiday Special no mesmo ano.

A última vez que Boba Fett foi visto foi durante os créditos do último episódio da segunda temporada The Mandalorian, que antecipou que o personagem cativante teria sua própria série.





Quando Boba Fett morreu?

A morte de Boba Fett é uma das grandes intrigas de Star Wars desde o Episódio VI: O Retorno de Jedi. Vimos como o mercenário é engolido por um Sarlacc, depois que Han Solo acidentalmente o empurrou, e é dado por morto.

No entanto, sua aparição surpresa durante os créditos finais do último episódio de The Mandalorian provou que o clone sobreviveu à batalha, embora ele tenha perdido sua armadura característica.

É por isso que em O Livro de Boba Fett os fãs vão descobrir qual era o verdadeiro destino do caçador de recompensas junto com Fennec Shand.

Em que parte está o livro de Boba Fett?

O personagem de Boba Fett reaparece na segunda temporada de The Mandalorian, que ocorre após Star Wars: O Retorno de Jedi, então O Livro de Boba Fett é ambientado após sua presumida morte.











O elenco de O Livro de Boba Fett

O Livro de Boba Fett é estrelado por Temuera Morrison, que interpreta Boba Fett, e Ming-Na Wen, que interpreta Fennec Shand. Seus produtores executivos são Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck são co-produtoras executivas; John Bartnicki é o produtor e John Hampian, o co-produtor.



O Livro de Boba Fett: quais atores fazem a dublagem?



Ricardo Schnetzer, dublador brasileiro, emprestará sua voz para interpretar Boba Fett em Português - Brasil, e enquanto o papel de Fennec Shand contará com a voz da atriz brasileira Izabel Lira.







O trailer legendado de O Livro de Boba Fett



O Livro de Boba Fett, spin-off live-action de Star Wars estreia no Disney+ dia 29 de dezembro e as primeiras imagens da esperada série já estão disponíveis. Você também pode aproveitar a plataforma para acompanhar as duas temporadas de The Mandalorian ou maratonar toda a saga de George Lucas antes do final do ano. Que a força te acompanhe!