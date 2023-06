The Little Prince(ss), o curta-metragem que te fará refletir no Mês do Orgulho LGBTQ+

O adorável curta-metragem traz um garoto que faz amizade com um menino que gosta de balé.



Você conhece a coleção Launchpad? Trata-se de uma coletânea de seis curtas-metragens disponíveis no Disney+.

Um desses curtas, em especial, traz reflexões muito pertinentes para o Mês do Orgulho LGBTQ+, celebrado mundialmente em junho. O filme em questão é The Little Prince(ss), lançado em 2021.







The Little Prince(ss): Trailer Oficial Legendado - Disney+

Qual a relação de The Little Prince(ss) com o Mês do Orgulho LGBTQ+?



No curta The Little Prince(ss), Gabriel (Kalo Moss), um garoto chinês de sete anos que ama balé, torna-se amigo de Rob (Ching Yin Ryan Hu), seu colega de escola.

Vendo a nova amizade surgir, o pai de Rob (Brian Yang) desconfia do comportamento considerado “feminino” de Gabriel. “Que tipo de menino faz balé?”, questiona o personagem, que decide intervir no relacionamento do filho com o garoto.

A história do curta-metragem foi baseada na experiência pessoal de Moxie Peng, cineasta que dirigiu o filme e que falou sobre o tema:

“Eu era o Gabriel. Eu era a criança mais feminina. O pai do meu amigo procurou meu pai para, tipo, 'me consertar', e meu pai foi a pessoa que me defendeu e disse que me amava por ser quem eu era. Tenho o privilégio de contar minhas próprias histórias, mas também as histórias de nossos antepassados queer e trans e passar essa mensagem de amor e aceitação para a futura geração de crianças que talvez não se encaixem em uma caixa”, disse Moxie Peng, no The Official Disney Fan Club.

Dessa forma, The Little Prince(ss) convida o espectador a pensar sobre diversidade, respeito e família.

Não deixe de assistir e se emocionar com essa história no Disney+!