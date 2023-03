The Mandalorian 3ª temporada: Grogu é treinado pelo personagem de Pedro Pascal e relembra seu passado no episódio 4

Série que tem Pedro Pascal como protagonista trouxe muita ação e importantes lembranças vindo à tona no episódio 4 da nova temporada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O episódio 4 da nova temporada de The Mandalorian, já disponível no Disney+, está especial para os fãs de Grogu – que vão ver o pequeno em momentos importantes para a trama da série.

No episódio anterior, Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Grogu vão para o esconderijo dos mandalorianos e são acolhidos pelo grupo.

E é lá que se inicia o novo capítulo, mostrando os intensos treinamentos de golpes e técnicas que os mandalorianos fazem diariamente. Enquanto muitos testam suas habilidades de luta, Grogu treina um pouco o seu poder jedi de mover objetos.



Ao longo do episódio, Din coloca o pequeno em uma situação desafiadora, os mandalorianos precisam vencer uma criatura poderosa e ainda, Grogu tem lembranças importantes sobre o seu passado.

Veja, a seguir, tudo sobre o novo episódio da série ambientada no universo Star Wars.







Grogu participa de um desafio em The Mandalorian





Um costume entre as crianças enjeitadas que são treinadas para se tornarem mandalorianos, é participar de treinamentos e de desafios entre elas, para testar e aprimorar as habilidades.

Din quer que Grogu treine como um mandaloriano e coloca o pequeno em um desafio de dardos com um menino maior que já treina há algum tempo.

Mesmo aparentando insegurança, Grogu vai para o desafio de dardos de tinta. O menino rapidamente acerta dois dardos nele, que fica confuso e triste.

Din incentiva Grogu a mostrar o que sabe (pois ele já viu o poder dele em ação) e atacar de volta seu oponente. O pequeno se enche de coragem, dá dois grandes saltos e três tiros rápidos em seu desafiante, ganhando, assim, a disputa!





Um terrível monstro ameaça os mandalorianos





Após a disputa com Grogu, o menino que perde fica triste e se afasta para um canto. É quando, de repente, um monstro voador enorme surge e captura justamente o menino – antes de sair voando.

Alguns mandalorianos partem rápido em seu resgate. Mas não conseguem ir até o covil do bicho. Bo-Katan se oferece para ajudá-los com sua nave e vai observar o local para traçar um plano.

Ela estuda o local e resolve que o melhor é irem com a nave até a base de onde o monstro se esconde e, depois, escalar até o topo de uma pedra altíssima, onde fica o ninho do bicho voador.







Grogu relembra momentos importantes de seu passado





Grogu fica na base do esconderijo acompanhado pela ferreira mandaloriana. Ela mostra a forja, como eles usam o aço mandaloriano, e explica para o pequeno a importância do metal.

Grogu observa tudo com uma expressão de medo, o que traz lembranças de quando ele foi capturado, anos atrás. É, então, mostrada uma importante cena em flashback que traz novidades à trama de The Mandalorian.

No passado, em meio a muita ação e luta, vários jedis tentam proteger Grogu e são atacados por stormtroopers, que os cercam por todos os lados. A lembrança mostra também uma perseguição aérea que acontece em um planeta urbano, o qual parece ser Coruscant.

Somente um jedi consegue sobreviver à perseguição implacável e segue protegendo e fugindo com Grogu para ele não ser capturado.

Só que nesse momento de tensão total da fuga, as lembranças de Grogu param e o pequeno “volta” ao presente. Ele, então, recebe um presente mandaloriano da ferreira: uma peça em aço para uma armadura destinada a ele.

A ferreira diz a Grogu: “o aço mandaloriano vai mantê-lo seguro à medida que você se fortalece”. E coloca o medalhão de aço no peito dele.





Mandalorianos se unem no resgate e lutam com o monstro





Bo-Katan, Din e um grupo de mandalorianos partem para o resgate e acampam perto do ninho do bicho que capturou o menino mandaloriano. Eles escalam uma alta montanha para chegar ao local.

Lá, encontram vários filhotes bem raivosos do monstro, os quais atacam o grupo. E, claro, a mãe poderosa e brava, que fica irada ao ver os invasores de seu ninho.

Ela então “cospe” o menino para fora de seu corpo, mas captura dois mandalorianos (um usando sua boca e outro na pata). Todos atacam o bicho, que parece um dragão, para tentar resgatar os novos prisioneiros. Um deles consegue se livrar em meio a batalha.

Din acerta a asa do animal, que solta o mandaloriano e depois cai na água. Ele acaba sendo engolido por um monstro aquático ainda maior que ele.

Todos retornam à base do esconderijo e levam com eles os filhotes abandonados. Bo-Katan recebe elogios da ferreira sobre sua conduta e ganha reparos em sua armadura. Nesse momento, Bo-Katan revela a ela que viu um Mitossauro de verdade nas águas de Mandalore.





