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The Mandalorian 3ª temporada: Grogu é treinado pelo personagem de Pedro Pascal e relembra seu passado no episódio 4

22 de março de 2023
22 de março de 2023

Série que tem Pedro Pascal como protagonista trouxe muita ação e importantes lembranças vindo à tona no episódio 4 da nova temporada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O episódio 4 da nova temporada de The Mandalorian, já disponível no Disney+, está especial para os fãs de Grogu – que vão ver o pequeno em momentos importantes para a trama da série. 

No episódio anterior, Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Grogu vão para o esconderijo dos mandalorianos e são acolhidos pelo grupo. 

E é lá que se inicia o novo capítulo, mostrando os intensos treinamentos de golpes e técnicas que os mandalorianos fazem diariamente. Enquanto muitos testam suas habilidades de luta, Grogu treina um pouco o seu poder jedi de mover objetos.

Ao longo do episódio, Din coloca o pequeno em uma situação desafiadora, os mandalorianos precisam vencer uma criatura poderosa e ainda, Grogu tem lembranças importantes sobre o seu passado. 

Veja, a seguir, tudo sobre o novo episódio da série ambientada no universo Star Wars.

The Mandalorian


Grogu participa de um desafio em The Mandalorian

Um costume entre as crianças enjeitadas que são treinadas para se tornarem mandalorianos, é participar de treinamentos e de desafios entre elas, para testar e aprimorar as habilidades. 

Din quer que Grogu treine como um mandaloriano e coloca o pequeno em um desafio de dardos com um menino maior que já treina há algum tempo.

Mesmo aparentando insegurança, Grogu vai para o desafio de dardos de tinta. O menino rapidamente acerta dois dardos nele, que fica confuso e triste. 

Din incentiva Grogu a mostrar o que sabe (pois ele já viu o poder dele em ação) e atacar de volta seu oponente. O pequeno se enche de coragem, dá dois grandes saltos e três tiros rápidos em seu desafiante, ganhando, assim, a disputa!

Um terrível monstro ameaça os mandalorianos

Após a disputa com Grogu, o menino que perde fica triste e se afasta para um canto. É quando, de repente, um monstro voador enorme surge e captura justamente o menino – antes de sair voando. 

Alguns mandalorianos partem rápido em seu resgate. Mas não conseguem ir até o covil do bicho. Bo-Katan se oferece para ajudá-los com sua nave e vai observar o local para traçar um plano. 

Ela estuda o local e resolve que o melhor é irem com a nave até a base de onde o monstro se esconde e, depois, escalar até o topo de uma pedra altíssima, onde fica o ninho do bicho voador.

The Mandalorian


Grogu relembra momentos importantes de seu passado

Grogu fica na base do esconderijo acompanhado pela ferreira mandaloriana. Ela mostra a forja, como eles usam o aço mandaloriano, e explica para o pequeno a importância do metal. 

Grogu observa tudo com uma expressão de medo, o que traz lembranças de quando ele foi capturado, anos atrás. É, então, mostrada uma importante cena em flashback que traz novidades à trama de The Mandalorian.

No passado, em meio a muita ação e luta, vários jedis tentam proteger Grogu e são atacados por stormtroopers, que os cercam por todos os lados. A lembrança mostra também uma perseguição aérea que acontece em um planeta urbano, o qual parece ser Coruscant. 

Somente um jedi consegue sobreviver à perseguição implacável e segue protegendo e fugindo com Grogu para ele não ser capturado.

Só que nesse momento de tensão total da fuga, as lembranças de Grogu param e o pequeno “volta” ao presente. Ele, então, recebe um presente mandaloriano da ferreira: uma peça em aço para uma armadura destinada a ele. 

A ferreira diz a Grogu: “o aço mandaloriano vai mantê-lo seguro à medida que você se fortalece”. E coloca o medalhão de aço no peito dele.

Mandalorianos se unem no resgate e lutam com o monstro

Bo-Katan, Din e um grupo de mandalorianos partem para o resgate e acampam perto do ninho do bicho que capturou o menino mandaloriano. Eles escalam uma alta montanha para chegar ao local. 

Lá, encontram vários filhotes bem raivosos do monstro, os quais atacam o grupo. E, claro, a mãe poderosa e brava, que fica irada ao ver os invasores de seu ninho. 

Ela então “cospe” o menino para fora de seu corpo, mas captura dois mandalorianos (um usando sua boca e outro na pata). Todos atacam o bicho, que parece um dragão, para tentar resgatar os novos prisioneiros. Um deles consegue se livrar em meio a batalha. 

Din acerta a asa do animal, que solta o mandaloriano e depois cai na água. Ele acaba sendo engolido por um monstro aquático ainda maior que ele.

Todos retornam à base do esconderijo e levam com eles os filhotes abandonados. Bo-Katan recebe elogios da ferreira sobre sua conduta e ganha reparos em sua armadura. Nesse momento, Bo-Katan revela a ela que viu um Mitossauro de verdade nas águas de Mandalore.

Não perca os novos episódios de The Mandalorian no Disney+


A terceira temporada de The Mandalorian terá, no total, oito episódios, que estreiam a cada quarta-feira no Disney+. Quatro já estão disponíveis no serviço de streaming. Aproveite! 

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