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The Mandalorian – 3ª Temporada: uma poderosa aliada resgata Din Djarin e Grogu no episódio 2 

8 de março de 2023
8 de março de 2023

O personagem de Pedro Pascal se vê em apuros durante sua missão em Mandalore, mas Grogu consegue ajuda de uma aliada incrível. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu continuam suas aventuras no episódio 2 da nova temporada de The Mandalorian, que já está disponível no Disney+.

Em “As Minas de Mandalore”, o público se reencontra com personagens já conhecidos na série, como Peli Motto (Amy Sedaris) e, finalmente, a dupla chega a Mandalore.

Descubra tudo sobre o novo capítulo, a seguir:


Din Djarin e Grogu


Din Djarin e Grogu chegam a Mandalore


No início do episódio, Din Djarin e Grogu visitam Peli Motto no planeta Tatooine para conseguir a peça que faltava para consertar o droide IG-11. Contudo, como isso não é possível, levam consigo o droide R5-D4.

Os três seguem em direção a Mandalore. Uma vez lá, R5-D4 deixa a nave para investigar se o planeta está envenenado e se seu ar está seguro. O droide, no entanto, desaparece e Grogu se preocupa. Din, então, decide sair e explorar o lugar.

Para sua surpresa, o Mandaloriano descobre que o planeta não está abandonado, pois é atacado por estranhos seres que agora habitam o local. 

Felizmente, ele consegue se livrar deles e recuperar o droide, que os informa que o ar de Mandalore não é tão tóxico quanto eles acreditavam estar.

Din e Grogu vão até o centro cívico do planeta, que está completamente destruído. Nessa exploração, o personagem de Pedro Pascal é preso por uma enorme criatura robótica. 

Ele então diz a Grogu para fugir e encontrar Bo-Katan (Katee Sackhoff). O menino atende ao pedido de "Mando". Ao passar por diversos obstáculos, demonstra que seus poderes estão cada vez mais fortes e que ele é uma parte importantíssima da dupla principal da série. 


Bo-Katan


Bo-Katan e Grogu salvam a vida de Din Djarin


Bo-Katan (Katee Sackhoff) concorda em ajudar Grogu e, juntos, eles retornam a Mandalore. Lá, ela salva a vida de Din usando o sabre negro que o Mandaloriano havia deixado para trás no caminho.

A aliada, então, aceita guiá-lo até as Águas Vivas, onde ele deve se banhar para ser redimido. Uma vez lá, Din mergulha na água – mas é sugado para as profundezas.

Rapidamente, Bo-Katan entra nas águas para salvá-lo novamente. Mas antes de vir à tona, ela descobre que uma enorme criatura submarina despertou.


The Mandalorian


Assista a The Mandalorian no Disney+


Não deixe de acompanhar as emocionantes aventuras de Din Djarin e Grogu pela galáxia!

A 3ª temporada de The Mandalorian terá oito episódios, que estreiam semanalmente, sempre às quartas-feiras, no Disney+. Os dois primeiros episódios já chegaram ao serviço de streaming. Confira!

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