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The Mandalorian: a que horas estreia o episódio final da temporada 3

18 de abril de 2023
18 de abril de 2023

A série protagonizada por Pedro Pascal chega ao final da sua terceira temporada. Confira a partir de que horário o episódio 8 estará disponível!


Depois de muitas emoções, surpresas e momentos marcantes, a temporada 3 de The Mandalorian, série do Disney+ ambientada no universo Star Wars, chega ao fim.

A produção é focada em Din Djarin (Pedro Pascal), o mandaloriano que atravessa a galáxia enfrentando vários perigos. No entanto, ele não faz isso sozinho, tendo a companhia do carismático Grogu e de Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff).

The Mandalorian


A que horas o episódio 8 da temporada 3 de The Mandalorian estará disponível?

O episódio 8 estará disponível nesta quarta-feira, dia 19 de abril, no Disney+, a partir das 04h (horário de Brasília). Ou seja, já dá para começar o dia assistindo a The Mandalorian.

Din Djarin, Grogu, Bo-Katan Kryze e outros personagens inesquecíveis te esperam para o encerramento da temporada em que eles passaram por muitas aventuras juntos.

Se você ainda não assistiu à temporada 3, aproveite que os sete primeiros episódios estão disponíveis no Disney+ e faça a sua maratona antes da estreia do episódio 8!

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