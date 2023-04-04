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The Mandalorian: como foi usada a tecnologia na série

4 de abril de 2023
4 de abril de 2023

Descubra todos os detalhes sobre a produção que pertence ao universo Star Wars e está disponível no Disney+.


Desde sua estreia em 2019, The Mandalorian, disponível no Disney+, é uma série muito querida pelos fãs do universo Star Wars

A produção protagonizada por Pedro Pascal está na terceira temporada e a cada quarta-feira disponibiliza novos episódios para o público acompanhar as aventuras de Din Djarin e Grogu.

Como toda série ou filme de Star Wars, há batalhas por toda a galáxia, cenas incríveis de ação e criaturas fantásticas. É por esse motivo que a tecnologia é importante na hora de produzir The Mandalorian.

Descubra mais detalhes a seguir!

The Mandalorian


Como é usada a tecnologia em The Mandalorian

No episódio 4 da temporada 1 de Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian (disponível no Disney+), Jon Favreau, criador da série, fala sobre o uso da tecnologia em The Mandalorian

O diretor afirma que depois de suas experiências em Mogli: O Menino Lobo (2016) e O Rei Leão (2019), pôde aplicar seus conhecimentos sobre tecnologia e efeitos visuais na série de Star Wars

Favreau explica que The Mandalorian é a primeira produção a utilizar renderização em tempo real, painéis de vídeo na câmera e extensões de set e efeito.

Para a série, se utiliza uma sala com enormes telas de LED chamada "O Volume". Trata-se de um círculo com 23 metros de diâmetro com um teto revestido de milhares de telas e painéis de LED onde se projeta o conteúdo que sairá na produção. 

Nesse sentido, Dave Filoni, produtor executivo e diretor da série, conta que os cenários que são vistos nas cenas são fotografias de lugares criados digitalmente para que o público acredite que são reais. 

Dessa maneira, os atores podem realizar as cenas com imagens de fundo como se realmente estivessem nos lugares onde a série se passa.

The Mandalorian - Greef Karga


A opinião do elenco de The Mandalorian sobre a tecnologia utilizada na série

Também no episódio 4 da temporada 1 de Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian, o elenco da série destaca a tecnologia usada na série em comparação a outras tecnologias, como o croma.

"Eu devo dizer que achei tão libertador quanto qualquer trabalho. Assim que você aceitava, você estava dentro do ambiente. Não precisava mais fingir. E agora acontecia que seja qual fosse o contexto, você pegava na hora. Não precisava imaginar", afirmou Carl Weathers, que interpreta Greef Karga.

Veja The Mandalorian no Disney+

A temporada 3 de The Mandalorian contará com 8 episódios, que estreiam a cada quarta-feira no Disney+. Os cinco primeiros episódios já estão disponíveis!

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