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NOVIDADES STAR WARS

The Mandalorian: conheça a história de Din Djarin, vivido por Pedro Pascal

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

O personagem interpretado por Pedro Pascal é o grande protagonista dessa história ambientada no universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Pedro Pascal é o ator do momento e um dos seus grandes projetos é The Mandalorian. Nascido no Chile, Pascal interpreta Din Djarin na série do Disney+ desde 2019.

Juntamente com o seu companheiro, o pequeno Grogu, o protagonista percorre a galáxia e enfrenta muitas aventuras. Mas qual é a história de Din Djarin? Descubra abaixo!

Din Djarin

Qual a história de Din Djarin em The Mandalorian


Resgatado por um guerreiro mandaloriano e criado como uma criança órfã, Din Djarin cresceu em um esconderijo no planeta Nevarro

O protagonista trabalhava como caçador de recompensas, exibindo boas habilidades de combate e pilotagem. Exemplos disso não faltam: um deles está no primeiro episódio da segunda temporada, quando Din Djarin consegue derrotar o temido dragão krayt.

De todas as missões que já recebeu, uma em especial, mudou a sua vida.

A missão dada por Greef Karga (Carl Weathers) era capturar Grogu (um carismático alienígena de apenas 34 centímetros da mesma espécie do mestre Yoda) e entregá-lo a um cliente misterioso

Djarin cumpriu a tarefa e entregou Grogu, mas, a essa altura ele já tinha criado um vínculo com a criatura. Sentindo remorso ao pensar que ele estava em perigo, voltou atrás e foi resgatá-lo.

A partir daí, ambos tornaram-se companheiros inseparáveis de aventura nessa série ambientada no universo Star Wars

Ao longo dos episódios, Din Djarin vai tendo mais do seu passado e da sua personalidade revelados pelo enredo.

Din Djarin

Veja a temporada 3 de The Mandalorian no Disney+


The Mandalorian está em sua terceira temporada e toda quarta-feira é lançado um novo episódio, exclusivamente, no Disney+.

Acompanhe a série e saiba mais sobre a história e a jornada de Din Djarin!

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