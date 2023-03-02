Cancel
Novidades Star Wars

The Mandalorian: conheça os novos personagens que aparecem na temporada 3

2 de março de 2023
2 de março de 2023

Estreou no Disney+ um novo capítulo da série protagonizada por Pedro Pascal. Descubra todas as novidades! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers! 


The Mandalorian está de volta! A série do Disney+ protagonizada por Pedro Pascal inaugura sua temporada 3 com um novo capítulo chamado “O apóstata”.

Além de contar com velhos personagens conhecidos do público, como Din Djarin, Grogu, Greef Karga (Carl Weathers) e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), o episódio trouxe novos rostos para a série. 

A seguir, descubra quem são os personagens que acabam de aparecer na temporada 3.

The Mandalorian 3


Marti Matulis é Vane em The Mandalorian

No primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, o público conhece Vane. O personagem interpretado pelo ator Marti Matulis é um pirata que sobe no planeta Nevarro junto com um grupo de companheiros. 

Depois de ser expulso desse lugar por Greef Karga, o personagem volta a aparecer quando intercepta Din Djarin e Grogu, no momento em que eles atravessam a galáxia em sua nave.

Nonso Anozie é Gorian Shard na temporada 3 de The Mandalorian

Outro personagem novo em The Mandalorian é Gorian Shard. Interpretado pelo ator Nonso Anozie, de imediato, não se sabe muito sobre ele, somente que dirige o grupo de piratas que detém Din Djarin na sua nave.

No momento em que os piratas tentam caçar Din e Grogu, Shard diz ao mandaloriano que se ele entregasse sua nave, sua vida seria poupada. No entanto, no fim, Din consegue escapar da situação

Din Djarin e Grogu: quem são os protagonistas de The Mandalorian

Din Djarin, o personagem interpretado por Pedro Pascal, é um caçador de recompensas que atravessa a galáxia em busca de diferentes missões. 

No entanto, quando ele conhece o pequeno Grogu, um menino da mesma espécie que o Mestre Yoda, tudo muda.

Os dois se tornam inseparáveis e suas aventuras são retratadas na série do universo Star Wars.

The Mandalorian 3


Onde ver online a temporada 3 de The Mandalorian

O novo episódio da série já está disponível para ver online no Disney+. A cada quarta um novo episódio estará no ar no serviço de streaming. Não perca!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set