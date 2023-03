The Mandalorian: conheça os novos personagens que aparecem na temporada 3

Estreou no Disney+ um novo capítulo da série protagonizada por Pedro Pascal. Descubra todas as novidades! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



The Mandalorian está de volta! A série do Disney+ protagonizada por Pedro Pascal inaugura sua temporada 3 com um novo capítulo chamado “O apóstata”.

Além de contar com velhos personagens conhecidos do público, como Din Djarin, Grogu, Greef Karga (Carl Weathers) e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), o episódio trouxe novos rostos para a série.

A seguir, descubra quem são os personagens que acabam de aparecer na temporada 3.







Marti Matulis é Vane em The Mandalorian





No primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, o público conhece Vane. O personagem interpretado pelo ator Marti Matulis é um pirata que sobe no planeta Nevarro junto com um grupo de companheiros.

Depois de ser expulso desse lugar por Greef Karga, o personagem volta a aparecer quando intercepta Din Djarin e Grogu, no momento em que eles atravessam a galáxia em sua nave.





Nonso Anozie é Gorian Shard na temporada 3 de The Mandalorian





Outro personagem novo em The Mandalorian é Gorian Shard. Interpretado pelo ator Nonso Anozie, de imediato, não se sabe muito sobre ele, somente que dirige o grupo de piratas que detém Din Djarin na sua nave.

No momento em que os piratas tentam caçar Din e Grogu, Shard diz ao mandaloriano que se ele entregasse sua nave, sua vida seria poupada. No entanto, no fim, Din consegue escapar da situação.





Din Djarin e Grogu: quem são os protagonistas de The Mandalorian





Din Djarin, o personagem interpretado por Pedro Pascal, é um caçador de recompensas que atravessa a galáxia em busca de diferentes missões.

No entanto, quando ele conhece o pequeno Grogu, um menino da mesma espécie que o Mestre Yoda, tudo muda.

Os dois se tornam inseparáveis e suas aventuras são retratadas na série do universo Star Wars.







Onde ver online a temporada 3 de The Mandalorian





O novo episódio da série já está disponível para ver online no Disney+. A cada quarta um novo episódio estará no ar no serviço de streaming. Não perca!