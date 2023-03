The Mandalorian: data de estreia da temporada 3 é anunciada na CCXP

Anúncio foi realizado em painel durante a CCXP, feira de cultura pop em São Paulo.



No primeiro dia da Comic-Con Experience (CCXP 2022) em São Paulo – o maior evento de cultura pop e entretenimento da América Latina, foi confirmada a data de estreia da temporada 3 de The Mandalorian. A produção chega no dia 1º de março de 2023 ao Disney+.

Os fãs de Star Wars vão curtir mais uma vez as aventuras de Din Djarin – interpretado pelo ator chileno Pedro Pascal, que surpreendeu a todos no painel de Lucasfilm quando apareceu no palco do evento para apresentar o trailer da nova temporada de The Mandalorian.



Pedro Pascal foi ovacionado pela plateia de fãs presentes no auditório do Palco Thunder da CCXP e falou da alegria de ser o “papai” mais querido do espaço. “É uma emoção fazer parte dessa série e do universo Star Wars, é uma das maiores honras da minha vida”, revelou o ator.





Vale lembrar que a primeira temporada da série se passa cinco anos após os acontecimentos de Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, após a queda do Império Galáctico.

O anúncio foi acompanhado por uma imagem em que é possível ver o pequeno Grogu, que estará mais uma vez presente na ficção. Sobre o personagem mais amado pelos fãs de The Mandalorian, o produtor Jon Favreau falou remotamente, desde Los Angeles, sobre a participação do baby Yoda na produção.

“Ele representa a inocência, a esperança de todos no futuro e o poder de uma alma pura e sua presença muda o cenário onde ele está. Ele é pequeno e significante, seu poder está na gentileza, afirmou Jon Favreau.

Já o produtor Dave Filoni, também remotamente, comentou que a temporada está no período de pós-produção e que o público pode aguardar uma temporada cheia de ação e emoção. Revelou também que ter trabalhado com George Lucas e hoje seguir nas produções da franquia, vendo as ideias dele tomarem forma, é incrível.