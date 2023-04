The Mandalorian: Din Djarin, Grogu e Bo-Katan enfrentam Moff Gideon no final da 3ª temporada

Pedro Pascal e outros protagonistas da série Disney+ travam uma batalha épica no final da temporada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Após oito episódios, a 3ª temporada de The Mandalorian finalmente chegou ao fim. A série protagonizada por Pedro Pascal teve muitas emoções ao longo de sua trama e se despediu em grande estilo.

O episódio final, já disponível no Disney+, começa com Din Djarin (Pascal) mantido prisioneiro por Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e seus capangas imperiais. Enquanto isso, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) tenta recuperar Mandalore com o resto dos Mandalorianos.

Com a ajuda de Grogu, que continua a se mover dentro do IG-12, Din rapidamente consegue se libertar. A partir desse momento, os três protagonistas da história se preparam para o confronto final com o vilão.

Din Djarin, Grogu e Bo-Katan Kryze acabam com Moff Gideon





Din Djarin usa a ajuda do droide R5-D4 para obter a localização de Moff Gideon com a ideia de ir enfrentá-lo. Graças a isso e à habilidade de Din, o Mandaloriano e Grogu chegam ao centro de comando Imperial.

Nesse local, eles observam diversos tanques, com clones do vilão dentro. Din explode os veículos – o que irrita Moff Gideon, que admite que iria usar seus clones para criar um poderoso exército.

Gideon e Din entram em confronto, e o Imperial é auxiliado pela Guarda Pretoriana. Mas Grogu os distrai, parando o ataque direcionado para o seu parceiro. No entanto, o menino e o Mandaloriano estão separados: ele luta contra Gideon e Grogu contra os Pretorianos.

Bo-Katan Kryze também chega para ajudar Din Djarin contra Moff Gideon. Enquanto isso, o Mandaloriano vai lutar ao lado de Grogu para combater a Guarda Pretoriana. Depois de uma emocionante batalha, os protagonistas de The Mandalorian são os vencedores.

Os dois rapidamente se movem para onde Bo-Katan e Gideon duelam e a ajudam. Nesse momento, o público pode assistir a uma das cenas mais memoráveis ​​da série: quando eles acabam com Moff Gideon de vez e Grogu faz uso de seus poderes.





