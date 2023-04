The Mandalorian: os 4 momentos marcantes do episódio final da temporada 3

Confira, a seguir, os grandes acontecimentos do episódio 8 da série do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



As aventuras de Din Djarin e Grogu chegaram ao seu ápice no final da temporada 3 de The Mandalorian, que já está disponível no Disney+.

Depois de uma temporada com muitas emoções, o episódio intitulado "O Retorno" teve muita ação e também cenas de muita ternura.

A seguir, confira os 4 momentos marcantes do final da temporada 3 da série protagonizada por Pedro Pascal.





1) Din Djarin, Bo-Katan Kryze e Grogu enfrentaram Moff Gideon





No episódio 8 da temporada 3, os protagonistas de The Mandalorian finalmente enfrentam Moff Gideon, que tinha como objetivo eliminar os mandalorianos.

No entanto, as coisas não saíram como ele planejava e Din Djarin, Bo-Katan Kryze e Grogu conseguiram acabar com ele em uma cena emocionante.







2) Os mandalorianos se uniram para recuperar Mandalore





No começo da temporada 3, os mandalorianos estavam divididos em diferentes grupos. No entanto, no final essa situação mudou e todos ficaram unidos.

Isso porque, para eliminar Moff Gideon e recuperar seu planeta natal, tiveram que deixar de lado suas diferenças e demonstrar que juntos são mais fortes e podem conseguir resultados melhores.





3) Grogu é agora Din Grogu





No episódio final da terceira temporada, Din Djarin toma uma decisão importante: adotar Grogu como seu filho.

Em uma cerimônia nas águas vivas de Mandalore, a Armeira aceita esse pedido e estabalece que, a partir de agora, o pequeno se chamará Din Grogu.







4) A volta de IG-11





No começo da temporada 3, Din Djarin tentou restaurar o androide IG-11. No entanto, por falta de peças, não teve sucesso na empreitada.

Finalmente, no episódio 8, encontraram a peça que faltava e levaram IG-11 ao planeta Nevarro, onde foi muito bem recebido por Greef Karga e seus habitantes.





Assista a The Mandalorian no Disney+





As três temporadas de The Mandalorian estão completas no Disney+ para que você volte a ver as aventuras de Din Djarin e Din Grogu. Não perca!