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The Mandalorian: os 6 momentos marcantes de Pedro Pascal na série do universo Star Wars

12 de abril de 2023
12 de abril de 2023

Relembre estes grandes momentos de Din Djarin em The Mandalorian. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A temporada 3 de The Mandalorian está se aproximando do seu fim. No dia 19 de abril, o episódio 8 da série do universo Star Wars chegará ao Disney+, marcando o desfecho da temporada.

Embora o público tenha visto o rosto de Pedro Pascal poucas vezes devido ao fato de ele estar quase sempre de capacete, o ator é o protagonista absoluto da série

Por que não aproveitar e relembrar os melhores momentos de Din Djarin, o personagem que ele interpreta em The Mandalorian?


The Mandalorian 


1) O personagem de Pedro Pascal cria uma relação com Grogu na temporada 1 de The Mandalorian

No início da série, Din Djarin é um caçador de recompensas cuja missão é capturar o pequeno Grogu. No entanto, as coisas mudam rapidamente quando o protagonista se arrepende de entregá-lo e decide resgatá-lo.

Ambos criam, então, uma amizade que irá definir o rumo de toda a história. 

2) A primeira vez que o público vê o rosto de Pedro Pascal em The Mandalorian 

Din Djarin é um mandaloriano e, por isso, é proibido de retirar o capacete na presença dos outros.

Entretanto, no episódio final da temporada 1, o público vê pela primeira vez o rosto de Pedro Pascal quando o seu personagem decide retirar o capacete para sobreviver.

Gravemente ferido, Din deixa o rosto descoberto para ser salvo por um androide. 

The Mandalorian


3) O encontro entre Din Djarin e Luke Skywalker

No último episódio da temporada 2, Din Djarin conhece o Jedi Luke Skywalker (Mark Hammil), que se oferece para treinar Grogu e ensiná-lo sobre a Força.

O personagem de Pedro Pascal decide deixar o seu fiel companheiro ir, considerando que as aulas do Jedi o ajudariam a estar melhor preparado para enfrentar os inimigos.

Para se despedir dele, Din tira de novo o capacete mandaloriano e Grogu vê a sua cara. 

4) O reencontro de Din Djarin e Grogu em O Livro de Boba Fett 

Embora não seja uma cena de The Mandalorian, é impossível deixá-la de fora. A temporada 1 de O Livro de Boba Fett (2021) dá continuidade à história de Din Djarin e Grogu.

Após uma das suas sessões de treino, Luke Skywalker dá a Grogu a chance de escolher como quer continuar a sua vida: seguir o caminho da Força ou o caminho dos mandalorianos com Din Djarin.

Grogu opta por ficar ao lado do seu fiel amigo e o reencontro entre eles é muito emocionante. 

5) O personagem de Pedro Pascal chega em Mandalore

Na temporada 3 de The Mandalorian, Din Djarin está determinado a redimir-se dos seus pecados. Por ter retirado o capacete, já não é considerado um mandaloriano pelo seu povo.

A única forma de se redimir é ir ao planeta Mandalore e banhar-se nas suas águas vivas – algo que o personagem faz no episódio 2.

The Mandalorian 


6) A relação entre Din Djarin e o Sabre Negro

Um momento muito importante acontece na temporada 2, quando Din Djarin consegue tirar o Sabre Negro de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

O sabre é muito especial para os mandalorianos e já pertenceu a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). 

No episódio 2 da temporada 3 da série do Disney+, ela usa novamente o sabre para salvar a vida de Din, devolvendo-o em seguida.

No entanto, no episódio 6, o personagem de Pedro Pascal decide que o Sabre Negro deve ficar com Bo-Katan

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