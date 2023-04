The Mandalorian: os 6 momentos marcantes de Pedro Pascal na série do universo Star Wars

Relembre estes grandes momentos de Din Djarin em The Mandalorian. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A temporada 3 de The Mandalorian está se aproximando do seu fim. No dia 19 de abril, o episódio 8 da série do universo Star Wars chegará ao Disney+, marcando o desfecho da temporada.

Embora o público tenha visto o rosto de Pedro Pascal poucas vezes devido ao fato de ele estar quase sempre de capacete, o ator é o protagonista absoluto da série.

Por que não aproveitar e relembrar os melhores momentos de Din Djarin, o personagem que ele interpreta em The Mandalorian?









1) O personagem de Pedro Pascal cria uma relação com Grogu na temporada 1 de The Mandalorian





No início da série, Din Djarin é um caçador de recompensas cuja missão é capturar o pequeno Grogu. No entanto, as coisas mudam rapidamente quando o protagonista se arrepende de entregá-lo e decide resgatá-lo.

Ambos criam, então, uma amizade que irá definir o rumo de toda a história.





2) A primeira vez que o público vê o rosto de Pedro Pascal em The Mandalorian





Din Djarin é um mandaloriano e, por isso, é proibido de retirar o capacete na presença dos outros.

Entretanto, no episódio final da temporada 1, o público vê pela primeira vez o rosto de Pedro Pascal quando o seu personagem decide retirar o capacete para sobreviver.

Gravemente ferido, Din deixa o rosto descoberto para ser salvo por um androide.







3) O encontro entre Din Djarin e Luke Skywalker





No último episódio da temporada 2, Din Djarin conhece o Jedi Luke Skywalker (Mark Hammil), que se oferece para treinar Grogu e ensiná-lo sobre a Força.

O personagem de Pedro Pascal decide deixar o seu fiel companheiro ir, considerando que as aulas do Jedi o ajudariam a estar melhor preparado para enfrentar os inimigos.

Para se despedir dele, Din tira de novo o capacete mandaloriano e Grogu vê a sua cara.





4) O reencontro de Din Djarin e Grogu em O Livro de Boba Fett





Embora não seja uma cena de The Mandalorian, é impossível deixá-la de fora. A temporada 1 de O Livro de Boba Fett (2021) dá continuidade à história de Din Djarin e Grogu.

Após uma das suas sessões de treino, Luke Skywalker dá a Grogu a chance de escolher como quer continuar a sua vida: seguir o caminho da Força ou o caminho dos mandalorianos com Din Djarin.

Grogu opta por ficar ao lado do seu fiel amigo e o reencontro entre eles é muito emocionante.





5) O personagem de Pedro Pascal chega em Mandalore





Na temporada 3 de The Mandalorian, Din Djarin está determinado a redimir-se dos seus pecados. Por ter retirado o capacete, já não é considerado um mandaloriano pelo seu povo.

A única forma de se redimir é ir ao planeta Mandalore e banhar-se nas suas águas vivas – algo que o personagem faz no episódio 2.







6) A relação entre Din Djarin e o Sabre Negro





Um momento muito importante acontece na temporada 2, quando Din Djarin consegue tirar o Sabre Negro de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

O sabre é muito especial para os mandalorianos e já pertenceu a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff).

No episódio 2 da temporada 3 da série do Disney+, ela usa novamente o sabre para salvar a vida de Din, devolvendo-o em seguida.

No entanto, no episódio 6, o personagem de Pedro Pascal decide que o Sabre Negro deve ficar com Bo-Katan.