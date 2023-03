The Mandalorian: Pedro Pascal inicia o caminho para Mandalore no episódio 1 da 3ª temporada

Din Djarin e Grogu estão de volta na nova temporada da série derivada de Star War – e o primeiro episódio já está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A espera acabou! The Mandalorian está de volta com sua nova temporada no Disney+. Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu embarcam, juntos em novas aventuras – que estão apenas começando!

O primeiro episódio da nova leva da série do universo Star Wars começa com os protagonistas planejando a sua viagem ao planeta Mandalore. O objetivo de Din é ser perdoado por ter retirado o capacete que, como Mandaloriano, ele é obrigado a usar sempre.

Contudo, a trama teve muitas outras emoções e novidades. Confira, abaixo, os principais momentos da abertura da 3ª temporada de The Mandalorian.







Din Djarin e Grogu partem para Mandalore





A trama começa com um capacete sendo forjado para, em seguida, ser entregue a um menino durante uma cerimônia na qual ele se torna oficialmente um Mandaloriano.

Todos os presentes, porém, são atacados por uma enorme criatura. E, em seguida, são salvos por Din Djarin, que chega ao local em sua nave, junto com Grogu.

O personagem, então, anuncia que iniciará seu caminho em busca da redenção, para ser considerado um Mandaloriano novamente. E que, para isso, irá até o planeta Mandalore para provar que ele não está completamente destruído.





O Mandaloriano tenta recuperar a IG-11





No caminho, Din Djarin visita o planeta Navarro na tentativa de recuperar o androide IG-11, pois acredita que ele pode ajudá-lo em sua nova missão.

Porém, os planos não saem como deseja o personagem de Pedro Pascal, já que falta uma peça-chave para restaurar o androide: um novo circuito de memória.





Vane e Gorian Shard colocam Din Djarin em apuros





Ainda em Navarro, o caminho do Mandaloriano cruza com o de Vane, personagem interpretado pelo ator Marti Matulis. Trata-se de um pirata que foi derrotado por Greef Karga (Carl Weathers), um dos agentes da guilda de Caçadores de Recompensas.

Mais tarde, Vane e outros piratas atacam Din e Grogu enquanto navegam pela galáxia. O objetivo deles é levar o Mandaloriano para Gorian Shard (Nonso Anozie). Apesar de passarem por um momento difícil, os dois conseguem escapar!







Din Djarin visita Bo-Katan Kryze





No final do episódio, os protagonistas da série visitam Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), e Din revela que está indo para Mandalore para se banhar em suas Águas Vivas e ser perdoado.

Mesmo sem obter muito apoio de Bo, Mando e Grogu deixam o local e embarcam em sua missão.





