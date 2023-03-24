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The Mandalorian: por que os mitossauros são importantes para os mandalorianos

24 de março de 2023
24 de março de 2023

Saiba mais sobre essas criaturas fascinantes do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Se você acompanha The Mandalorian, com certeza sabe que os mitossauros são muito comentados na terceira temporada. Essa famosa criatura é de grande importância para os mandalorianos. 

O universo Star Wars tem muitas espécies curiosas em distintos planetas e galáxias. Na série do Disney+ estrelada por Pedro Pascal, não é diferente. 

O que são os mitossauros em The Mandalorian?

Os mitossauros são criaturas gigantes semelhantes a um dragão que, supostamente, estariam extintas na época em que se passa a história de The Mandalorian

Na terceira temporada, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) conta a história dessas criaturas a Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

Nas águas vivas de Mandalore, Bo-Katan explica que um mitossauro costumava viver ali e que Mandalore, o Supremo (um grande líder dos mandalorianos) conseguiu domá-lo. 

Devido a essa história, os mandalorianos começaram a venerar a criatura e adotaram o crânio do mitossauro como emblema – este se tornou parte da cultura e um símbolo do planeta.

No final do episódio dois da terceira temporada, é revelada uma informação chave sobre eles. Din mergulha nas águas vivas, onde deve banhar-se para ser redimido, e é sugado para as profundezas.

Rapidamente, Bo-Katan mergulha para salvá-lo e, antes de emergir, o mandaloriano vê um mitossauro vivo. 

The Mandalorian


Saiba mais em The Mandalorian, disponível na Disney+

A terceira temporada de The Mandalorian possui oito episódios, que estreiam às quartas-feiras no Disney+.

Confira agora mesmo os primeiros quatro episódios já disponíveis no serviço de streaming e descubra mais sobre os fascinantes mitossauros!

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