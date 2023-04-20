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The Mandalorian: qual foi a decisão de Din Djarin sobre Grogu no final da 3ª temporada

20 de abril de 2023
20 de abril de 2023

O personagem de Pedro Pascal toma uma decisão importante no episódio 8. Aviso: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A temporada 3 de The Mandalorian chegou ao fim. A série estrelada por Pedro Pascal narra as aventuras de Din Djarin (Pedro) e Grogu, e estreou o último episódio dessa leva no Disney+.

Intitulado “O Retorno”, o capítulo finalmente traz o confronto de Din, Grogu e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) contra Moff Gideon (Giancarlo Esposito), em uma emocionante batalha final.

Além disso, o Mandaloriano tomou uma atitude muito séria em relação ao pequeno Grogu. Saiba mais detalhes a seguir!

The Mandalorian


A decisão de Din Djarin sobre Grogu

Após derrotarem Moff Gideon e retomarem Mandalore, chega um momento muito importante para Din Djarin e Grogu.

Em uma cerimônia Mandaloriana, o personagem de Pedro Pascal, diante da Armeira e dos demais Mandalorianos, adota oficialmente Grogu como filho. Assim, ele será um aprendiz Mandaloriano.

A Armeira decreta que, a partir de então, o pequeno será chamado de Din Grogu. Na sequência, os agora pai e filho desfrutam dias tranquilos em sua nova casa no planeta Nevarro, onde viverão até suas próximas aventuras.

Assista às três temporadas de The Mandalorian e a todos os filmes, séries, animações e especiais da franquia Star Wars no Disney+.

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