The Mandalorian: que horas estreia o novo episódio no Disney+

Descubra quando estará disponível o episódio 2 da temporada 3 da série protagonizada por Pedro Pascal. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os fãs de Din Djarin e Grogu estão felizes porque sua dupla favorita está de volta no Disney+. O capítulo 1 da temporada 3 de The Mandalorian já está disponível no serviço de streaming.

No episódio “O Apóstata”, o personagem protagonizado por Pedro Pascal deixa claro que seu objetivo nessa temporada será ir ao seu planeta Mandalore para se redimir por suas transgressões cometidas no passado.

Por ter abandonado seu capacete, algo proibido para os mandalorianos, Din Djarin já não é mais considerado um deles. No entanto, se o personagem conseguir entrar nas águas vivas desse planeta, terá possibilidades de voltar a ser oficialmente um mandaloriano.

As aventuras de Din e Grogu estão a todo vapor!







Que horas estreia o novo episódio de The Mandalorian





O capítulo 2 da 3ª temporada de The Mandalorian chega ao Disney+ no dia 8 de março, às 4h (horário de Brasília).

A nova temporada da série do universo Star Wars terá 8 capítulos, que estarão disponíveis toda quarta. Não perca!