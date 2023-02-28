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The Mandalorian: que horas estreia o primeiro episódio da temporada 3 no Disney+

28 de fevereiro de 2023
28 de fevereiro de 2023

Descubra quando chega no serviço de streaming a nova temporada da série protagonizada por Pedro Pascal.


A 3ª temporada de The Mandalorian está próxima! No dia 1º de março chega no Disney+ o novo episódio da série do universo Star Wars, protagonizada por Pedro Pascal.

A produção foca em Din Djarin, um mandaloriano que atravessa a galáxia em várias missões. No entanto, ele não faz isso sozinho: quem o acompanha é Grogu, um pequeno ser da mesma espécie que o famoso Mestre Yoda.

Nos novos episódios, a dupla vai viajar a Mandalore, o lugar de origem de Din Djarin, onde enfrentarão muitas aventuras.

The Mandalorian


Que horas estreia o primeiro episódio da temporada 3 de The Mandalorian

O primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian chega no Disney+ no dia 1º de março, às 4h (horário de Brasília).

A nova temporada conta com 8 episódios, que serão divulgados todas as quartas-feiras.

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no serviço de streaming. Não perca!

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