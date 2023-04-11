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The Mandalorian: quem é Kelleran Beq, o Jedi que salvou Grogu

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Saiba mais detalhes sobre o personagem que apareceu na terceira temporada de The Mandalorian e descubra quem o interpreta. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers! 

A terceira temporada de The Mandalorian está cheia de surpresas que, semana após semana, impressionam o público. Uma delas foi a revelação sobre a origem de Grogu, um dos personagens principais da série do Disney+.

No quarto episódio da nova temporada, Grogu recorda o seu passado. Nessa cena, os fãs viram, pela primeira vez na série, Kelleran Beq (Ahmed Best).

Mas, afinal, quem é esse personagem? Saiba mais abaixo!

Quem é Kelleran Beq em The Mandalorian

Kelleran Beq é um Jedi que salvou Grogu durante o ataque da Ordem 66 ao Templo Jedi

O personagem defende Grogu de um soldado clone e foge com ele em um veículo speeder, levando-o para as estrelas. 

Embora seja a primeira vez que Kelleran Beq é visto em The Mandalorian, o personagem apareceu em Star Wars: Jedi Temple Challenge (2020), um jogo interativo. 

Kelleran Beq


Quem é Ahmed Best, o ator que interpreta Kelleran Beq

A relação de Ahmed Best com o universo Star Wars não começou com Kelleran Beq

O ator deu voz e fez a captura de movimentos de Jar Jar Binks na trilogia Star Wars: A Ameaça Fantasma (Episódio I), Star Wars: Ataque dos Clones (Episódio II) e Star Wars: A Vingança dos Sith (Episódio III), lançados em 1999, 2002 e 2005, respectivamente.

Na série animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), Ahmed Best também dublou o personagem.

Em entrevista ao site oficial de Star Wars, ele explicou melhor sobre como se sentiu quando os produtores Jon Favreau e Dave Filoni o chamaram para The Mandalorian.

"Honestamente, tive de pensar sobre isso. Estou no mundo de Star Wars há muito tempo e a minha história é uma montanha-russa de emoções. Portanto, voltar a Star Wars não foi uma decisão fácil para mim. Não era algo que eu poderia ter dito ‘sim’ imediatamente. Tive que refletir durante algum tempo”, afirmou.

O ator ressaltou ainda que sente ter uma enorme responsabilidade com esse universo de séries e filmes.

“Acho que as pessoas não têm ideia do quanto me preocupo com Star Wars. Me preocupo muito com a narrativa, com a mitologia e com os fãs. Quero realmente que Star Wars funcione, e se eu for um obstáculo a isso, então não deveria estar. Não quero ser maior do que a história. Quero contribuir, quero acrescentar algo. Por isso, demorei um minuto [para tomar a decisão]", acrescentou ele. 

Kelleran Beq


Não perca os novos episódios de The Mandalorian no Disney+

A terceira temporada de The Mandalorian terá oito episódios no total, estreando todas as quartas-feiras no Disney+!

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