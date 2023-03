The Mandalorian: Relembre tudo o que aconteceu na 1ª e 2ª temporada da série

Acompanhe a série do universo Star Wars que acaba de lançar sua 3ª temporada no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A 3ª temporada de The Mandalorian já começou! O episódio 1 da nova temporada já está disponível no Disney+ e trouxe de volta a dupla preferida do público: Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

Para quem quiser relembrar o que aconteceu nas duas primeiras temporadas para estar em sintonia com os novos episódios, acompanhe o resumo de tudo que rolou na 1ª e 2ª temporada da série e se prepare para curtir a nova fase de The Mandalorian!







The Mandalorian 1ª Temporada: Din Djarin e Grogu se encontram e iniciam uma jornada pela galáxia





A história de The Mandalorian começa cinco anos após os eventos de Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983) e a queda do Império.

A série apresenta Din Djarin, um mandaloriano solitário e caçador de recompensas atravessando a galáxia, longe da autoridade da Nova República.

A trama começa quando Greef Karga confia a ele a missão de pegar um alvo de 50 anos, mas para sua surpresa ele encontra uma criança diferente – tem a mesma raça do Mestre Yoda – que não tem uma forma de envelhecer como a dos humanos.

Djarin se recusa a entregar a criança, resolve protegê-la e decide que deve reunir o pequeno Grogu com sua espécie, uma ordem chamada Jedi. Ao longo do caminho, a dupla inseparável enfrenta todos os tipos de ameaças que colocam em risco o destino de Grogu e a missão do Mandaloriano.







The Mandalorian 2ª Temporada: Grogu encontra seu destino e é separado de Din Djarin





A 2ª temporada de The Mandalorian encontra Din Djarin ainda na missão de levar Grogu aos Jedi para que o pequeno comece seu treinamento. No caminho, ele conhece a jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), que testa Grogu, percebe que o pequeno é sensível à Força mas ela se recusa a treiná-lo.

Ela dá uma última esperança ao Mandaloriano, dizendo-lhe para levar Grogu a Titã, um planeta onde está localizado um dos primeiros templos da Ordem Jedi. No topo da montanha, Grogu consegue se conectar com a Força para encontrar seu destino.

Assim, no último capítulo da temporada, eles encontram Luke Skywalker (Mark Hamill) – para surpresa do público.

Na última (e emocionante) cena, Din Djarin tira o capacete e se despede do menino com tristeza ao vê-lo seguir seu caminho nos braços de Luke.







O Livro de Boba Fett revela como segue a história de Din Djarin e Grogu





Em 2021, a série O Livro de Boba Fett chegou ao Disney+. É uma série original da Lucasfilm localizada momentos após os eventos da 2ª temporada de The Mandalorian. A história, composta por sete episódios, explora o vácuo de poder que prevalece após o desaparecimento de Jabba.

Dessa forma, o público é transportado para o lado criminoso da Galáxia, junto com o caçador de recompensas Boba Fett (Temuera Morrison) e a mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen), que retornam a Tatooine para reclamar seu direito ao território, que estava sob o domínio de Jabba e seu sindicato do crime.

O episódio 6 da série faz uma pausa no enredo de Fett e Shand para se concentrar em Din Djarin e no treinamento que Luke Skywalker está dando a Grogu, dando-lhe a opção de seguir o caminho dos Jedi ou retornar ao Mandaloriano.



