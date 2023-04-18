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The Mandalorian – Temporada 3: Qual foi a importante mudança de Grogu no episódio 7?

18 de abril de 2023
18 de abril de 2023

O pequeno personagem enfrenta mais um desafio no novo capítulo da série do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Além de Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu é o outro protagonista de The Mandalorian – e um dos motivos do sucesso da série do Disney+. É que o pequeno sempre tem momentos que conquistam a todos aqueles que assistem à produção do universo Star Wars

No episódio 7 da terceira temporada, ele tem um novo desafio e enfrenta uma grande mudança. Veja mais detalhes a seguir!

The Mandalorian


O que acontece com Grogu no episódios 7 da terceira temporada de The Mandalorian

No início da nova temporada, Din Djarin havia pedido para consertar o droide IG-11, mas isso não foi possível de imediato.

No entanto, no capítulo 7, Greef Karga (Carl Weathers) mostra ao Mandaloriano o progresso que eles fizeram com o robô – que agora se chama IG-12. O droide pode ser manipulado por outra criatura que esteja dentro dele.

O candidato é Grogu, que se posiciona dentro do droide e consegue manejá-lo muito bem. Apesar da recusa de Din, que considera que o menino ainda é muito jovem para isso, Grogu prevalece e insiste em controlar o droide.

Ao longo do episódio, o público acompanha o menino se movendo ao lado dos Mandalorianos, dentro do IG-12.

Moff Gideon


Moff Gideon retorna a The Mandalorian no episódio 7 da terceira temporada

Outro fato importante deste episódio é o retorno de Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito

O personagem aparece pela primeira vez por meio de uma comunicação que ele tem com Elia Kane (Katy M. O'Brian), na qual ela o informa que Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff)e Din Djarin agora são aliados.

Mais tarde no episódio, os Mandalorianos são emboscados e atacados pelos Imperiais em uma cena de batalha cheia de adrenalina.

Din Djarin é capturado, novamente ficando cara a cara com Moff Gideon, que revela ao Mandaloriano seus planos de criar um novo exército para trazer ordem à galáxia.

Não perca o final da terceira temporada de The Mandalorian no Disney+

Todas as duas primeiras temporadas de The Mandalorian já estão inteiramente disponíveis no Disney+. A terceira temporada da série chega ao fim nesta quarta-feira, dia 19 de abril

Não deixe de acompanhar o que o futuro reserva para Din Djarin e Grogu. E não esqueça que, no Disney+, é possível ver e rever todos os filmes, séries, animações e especiais da franquia Star Wars

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