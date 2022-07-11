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Thor – Amor e Trovão: 5 detalhes que talvez você não tenha percebido no filme da Marvel

11 de julho de 2022
11 de julho de 2022

O novo longa-metragem da Marvel Studios tem comédia, ação e emoção, mas algumas cenas merecem destaque. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Thor: Amor e Trovão combina humor, drama e ação. No novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) são mostradas não só cenas de luta emocionantes, mas também referências a outros personagens e objetos já vistos em títulos anteriores.

Aqui estão cinco referências em Thor: Amor e Trovão que você provavelmente não notou no novo longa-metragem da Marvel Studios:

Nick Fury


Curiosidades de Thor — Amor e Trovão: a presença de Nick Fury

No resumo narrado por Korg (Taika Watiti) da história de amor de Thor Odinson (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman), o Deus do Trovão recebe uma ligação durante um encontro com a astrofísica. É Nick Fury (Samuel L. Jackson), o fundador dos Vingadores.

Mas, o engraçado da situação, é como o filho de Odin trata do nome dele: “Nick Furry” (algo como “Nick peludo”, em tradução literal para o português). Um detalhe que demonstra, mais uma vez, as dificuldades enfrentadas pelo super-herói asgardiano para se adaptar ao idioma e ao cotidiano na Terra.

Bao


Curiosidades de Thor – Amor e Trovão: conheça o Deus Bao

Em sua visita à Cidade da Onipotência, Thor e seus amigos encontram uma grande e variada população de deuses. Porém, um dos mais marcantes e doces é o deus Bao, representante do pão recheado típico da culinária asiática.

Quem já viu Red – Crescer é uma Fera, o filme da Disney e da Pixar, deve se lembrar da presença dessa iguaria. Mesmo no Disney+ você também pode ver o curta Bao, uma história comovente que tem esses "bolinhos" como protagonistas.

Thor: Amor e Trovão


Curiosidades de Thor – Amor e Trovão: a cicatriz de Thor

Em Thor: Ragnarok, o protagonista perdeu um dos olhos durante a luta com Hela (Cate Blanchett). Assim como seu pai, Odin (Anthony Hopkins), o super-herói começou a usar um tapa-olho na região.

Agora, o Deus do Trovão mostra seu olho recuperado novamente em Thor: Amor e Trovão – embora haja uma pequena cicatriz que relembra aquela batalha feroz com a Deusa da Morte.

Thor


Curiosidades de Thor — Amor e Trovão: Darryl Jacobson colabora em Nova Asgard

Aqueles que viram os curtas Equipe Thor: Parte 1, Equipe Thor: Parte 2 e Equipe Darryl devem se lembrar do simpático e generoso Darryl Jacobson (Daley Pearson).

Acostumado a ter uma rotina normal e cumprir seu trabalho de escritório, o rapaz vê sua vida virar de cabeça para baixo ao receber o filho de Odin como convidado. Em Thor: Amor e Trovão, após o ataque de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, Darryl aparece em Nova Asgard e colabora como assistente de Valquíria.

Thor – Amor e Trovão


Curiosidades de Thor – Amor e Trovão: uma sorveteria inspirada na Manopla do Infinito

Nova Asgard não só se tornou o novo refúgio para os sobreviventes Asgardianos em Thor: Ragnarok, mas também é uma cidade costeira com grandes atrações turísticas.

Governada por Valquíria (Tessa Thompson), a cidade oferece belas paisagens e locais de entretenimento. Uma atração curiosa é a sorveteria que oferece uma casquinha de sorvete inspirada na Manopla do Infinito, a poderosa arma que Thanos usou para realizar seu famoso "Estalo".

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