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Thor: Amor e Trovão: a explicação das cenas pós-créditos 

18 de julho de 2022
18 de julho de 2022

O que acontece nas cenas pós-créditos de Thor: Amor e Trovão? A surpresa de um novo personagem e muito mais. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Quem está procurando a explicação das cenas pós-créditos de Thor: Amor e Trovão, vai encontrá-la aqui. Após seu lançamento nos cinemas, os fãs do Deus do Trovão ficaram querendo saber mais sobre o personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Com o humor característico que o personagem ganhou sob a direção de Taika Waititi desde Thor: Ragnarok, o filho de Odin voltou à ação em seu quarto filme como protagonista ao lado da cientista Jane Foster (Natalie Portman) e do terrível vilão Gorr (Christian Bale).

Após a estreia do filme, foi avisado para que os fãs aguardassem a passagem de todos os créditos porque a nova produção da Marvel Studios tem duas cenas pós-créditos informações adicionais importantes para os fãs. A seguir, contamos mais sobre elas:

Thor


Thor: Amor e Trovão: que personagens aparecem nas cenas pós-crédito?

Na primeira cena pós-crédito vemos o deus Zeus (Russell Crowe) e o personagem que surpreendeu a todos: Hércules (Brett Goldstein). Já na segunda cena pós-créditos, aparece Jane Foster e outro personagem icônico que faz uma participação especial – ele é Heimdall (Idris Elba).

Thor Amor e trovao


Thor: Amor e Trovão: entenda as cenas pós-créditos

A primeira cena pós-crédito apresenta o retorno de Zeus, que não morreu em seu embate com Thor e se mostra com sede de vingança. Enquanto ele cura a ferida feita por Thor com sua própria arma (o Raio), ele diz em voz alta sobre que o Universo deixou de temer os deuses e que isso deveria mudar.

Nesse momento, Hércules aparece de surpresa. É para ele que Zeus confia sua vingança contra Thor.

Já na segunda e última cena pós-crédito, vemos Jane Foster nos portões de Valhalla – o mítico local para onde os asgardianos vão após morrer em uma batalha.

Mesmo sendo terráquea, ela recebeu os poderes do martelo Mjolnir (se tornando a Poderosa Thor) e morreu nos braços de Thor em uma batalha contra o vilão Gorr. Jane Foster é cumprimentada por Heimdall, que a recebe e agradece por cuidar de seu filho.

"Thor vai voltar"... É essa a legenda que aparece no final da última cena e deixa os fãs na expectativa de mais aventuras!

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