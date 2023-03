Thor - Amor e Trovão: tudo o que você precisa saber antes de ver o novo filme da Marvel

Encontre as respostas para cinco perguntas essenciais sobre o Deus do Trovão para se preparar para o novo filme do super-herói. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Thor: Amor e Trovão é o quarto filme protagonizado pelo Deus do Trovão no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e estreia em 7 de julho nos cinemas brasileiros.

Como o personagem já passou por várias aventuras, sabemos que há histórias paralelas que foram resolvidas e outras que ficaram inacabadas nas produções anteriores, disponíveis no Disney+.

Por isso mesmo, e para se preparar para esta estreia, vale rever cinco perguntas que os fãs provavelmente farão após assistir ao novo longa-metragem da Marvel Studios.





Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption









Thor: o que aconteceu com Asgard?





O planeta Asgard, a terra natal de Thor Odinson, desapareceu como resultado do Ragnarok que o super-herói desencadeou para deter sua irmã Hela (Cate Blanchett), a malvada Deusa da Morte.

Os asgardianos sobreviventes foram resgatados bem a tempo em Thor: Ragnarok (2017) e, atualmente, vivem em uma cidade costeira da Terra que eles apelidaram de Nova Asgard. Valquíria (Tessa Thompson) é a rainha do lugar depois de ser nomeada pelo próprio Thor.







Thor: o que aconteceu com Loki?





Os dois irmãos nunca se deram bem, mas em seus últimos encontros eles pareciam estar mais unidos. A última vez que o Loki e Thor foram vistos juntos, foi em um flashback de Vingadores: Ultimato.

Nele, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Homem-Formiga (Paul Rudd) e o Capitão América (Chris Evans) viajaram para 2012 a fim de recuperar o Tesseract (que contém a Joia do Espaço).

Quando Loki é levado algemado pelo grupo de super-heróis, um erro de cálculo do futuro feito pelo Homem de Ferro e pelo Homem-Formiga acabou permitindo que Loki encontrasse o momento certo para pegar o Tesseract e desaparecer de cena.

O que aconteceu depois com o Deus da Trapaça? Assista à série Loki, original da Marvel Studios, que já está disponível no Disney+, para descobrir como sua história continua.









Thor: o que aconteceu com o martelo Mjolnir?





Em Thor: Ragnarok, o protagonista é confrontado pela implacável Hela, que usa toda sua força para esmagar o Mjolnir de Thor em pedacinhos.

Embora em Vingadores: Ultimato, Thor viaje ao passado e recupere sua arma mítica em uma breve passagem pela antiga Asgard, o Capitão América a devolve para seu tempo junto com outros objetos, a fim de não gerar nenhum tipo de paradoxo no ciclo temporal.

Thor, então, passa a empunhar o Rompe-Tormentas, um novo machado que ele mesmo ajudou a forjar, ao lado de Rocket Racoon e Groot – com o objetivo de derrotar Thanos. E, para sua surpresa, Jane Foster (agora como Poderosa Thor) tem Mjolnir restaurado em sua posse.







Thor: O que aconteceu com Jane Foster?





A última vez que Jane Foster é vista nos filmes do Deus do Trovão no MCU foi em Thor: Mundo Sombrio (2013). No longa, ela foi forçada a visitar Asgard após ser infectada pelo Éter, uma substância mágica que continha a Joia da Realidade.

Já recuperada e com a ameaça dos elfos negros sob controle, Jane desaparece até surgir em Vingadores: Ultimato, trama na qual ela faz uma breve aparição através de um flashback.

Por fim, em Thor: Amor e Trovão, a renomada astrofísica retorna como a Poderosa Thor.







O que aconteceu com Thor após a batalha contra Thanos?





Após o sacrifício do Homem de Ferro para eliminar Thanos e a ajuda de Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) para recuperar metade da população do universo, Thor deixou a Terra e se juntou aos Guardiões da Galáxia para fazer parte de novas aventuras intergalácticas.

Se você quer saber como a história do Deus do Trovão continua, não deixe de ver Thor: Amor e Trovão no cinema mais próximo de sua casa.