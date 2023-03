Thor e Jane Foster: a história de amor que emocionou a todos

A relação do Deus do Trovão com a cientista é cheia de romance, encontros e despedidas. No novo filme da Marvel Studios, várias pendências entre eles são esclarecidas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No Universo Cinematográfico Marvel (UCM) também há lugar para o amor. O romance tomou conta de várias cenas dos filmes da Marvel Studios, e a história de Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman) é uma das mais comentadas — principalmente após a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas.

Por isso, esta é uma boa oportunidade para rever os cinco momentos mais marcantes que Thor e Jane Foster viveram no UCM.







1) Melhores momentos de Thor e Jane: ele cai como um meteorito no deserto e conhece Jane





Depois de ser banido de Asgard por seu pai Odin (Anthony Hopkins), Thor é enviado para Midgard, ou seja, a Terra, para viver como humano em Thor (2011).

O Deus do Trovão cai no deserto do Novo México e lá conhece um grupo de cientistas que estudam o céu noturno: Erik Selvig (Stellan Skarsgård), Darcy Lewis (Kat Dennings) e Jane Foster.

Enquanto tenta descobrir onde seu Mjolnir está, ele é ajudado por Foster e os demais, que guiam o super-herói desorientado. Aos poucos, ele aprende como é a vida humana. Embora não seja imediata, a conexão romântica entre Thor e Jane começa a se manifestar.





2) Melhores momentos de Thor e Jane: o perigoso Éter faz os dois se encontrarem





Com Thor novamente em Asgard e Jane na Terra, o reencontro ocorre em um contexto de emergência. Em Thor: Um Mundo Sombrio (2013), a pesquisadora está em contato com o Éter — substância que possui a Joia da Realidade.

O contato coloca sua vida em perigo e a obriga a ir com urgência para a terra do Deus do Trovão. O Éter também faz reaparecer Malekith (Christopher Eccleston), o líder dos Elfos Negros.

Em busca de recuperá-lo, o vilão não hesita em buscar Jane. Depois de remover o Éter de seu corpo e derrotar o inimigo, os dois acabam se separando — mas não sem antes se despedirem com um beijo.





3) Melhores momentos de Thor e Jane: uma viagem ao passado do super-herói traz de volta a cientista





Nos filmes seguintes em que o irmão de Loki (Tom Hiddleston) aparece, se nota a ausência de Jane Foster. Inclusive, essa falta até marca o comportamento do Deus do Trovão.

No entanto, ela teve uma breve aparição em Vingadores: Ultimato (2019). Odinson, junto com Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) — um dos Guardiões da Galáxia — viaja de volta no tempo para recuperar a Joia da Realidade.

Enquanto o super-herói conversa com sua mãe, Frigga (Rene Russo), seu aliado aproveita para extrair a gema do corpo de Jane Foster.







4) Melhores momentos de Thor e Jane: Jane assume o Mjolnir e retorna como a Poderosa Thor





Korg é o responsável por narrar, em uma divertida sequência apresentada em Thor: Amor e Trovão, o rompimento do querido casal.

Mas essa distância entre Thor e Jane acaba durante o ataque de Gorr, o Carniceiro dos Deuses em Nova Asgard. Nesta ocasião, Jane Foster reapareceu, carregando Mjolnir e se apresentando como a Poderosa Thor.

Acontece que, durante a ausência de Thor, Jane esteve ocupada com o tratamento para curar um câncer que a está matando. Um dia em especial, a cientista sente o chamado do martelo — que estava em pedaços em Nova Asgard após ser destruído por Hela (Cate Blanchett), em Thor: Ragnarok (2017).







5) Melhores momentos de Thor e Jane: a despedida entre os dois





Ao mesmo tempo em que a magia de Mjolnir revitaliza Jane Foster quando ela se transforma na Poderosa Thor, também acelera o processo de deterioração de seu corpo humano. E, eventualmente, esse mesmo poder acaba com sua vida.

Depois de usar suas últimas forças para destruir a Necroespada, salvar Thor e ajudá-lo a vencer Gorr, Jane morre nos braços de seu amado. Em seguida, ela chega à Valhalla, a terra prometida para os nórdicos, para ser recebida por Heimdall (Idris Elba) — de acordo com a cena pós-créditos de Thor: Amor e Trovão.