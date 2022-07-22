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Thor: o que é o Bifrost?

22 de julho de 2022
22 de julho de 2022

Descubra o que é este colorido portal tão importante nas tramas das produções da Marvel.


Além da simpatia e do carisma de Chris Hemsworth no papel principal, outra presença comum aos filmes da franquia Thor, da Marvel, disponíveis no Disney+ é o chamado Bifrost. Ele também tem destaque em Thor: Amor e Trovão.

Mas você sabe, exatamente, o que é o Bifrost? A seguir, saiba mais sobre essa conexão entre Asgard e os Nove Reinos:

Bifrost


O que é o Bifrost que aparece nos filmes do Thor?

O Bifrost é um portal interdimensional que conecta Asgard aos Nove Reinos. O Observatório Bifrost é de onde Heimdall (Idris Elba) enxerga o que acontece em todos os Reinos. Também é ele quem monitora as idas e vindas de Asgard.

Hofund, a espada de Heimdall, é a chave para abrir ou fechar o portal – também conhecido como Ponte Arco-Íris devido às suas cores. O guardião extrai a energia do centro de Asgard para o Observatório, onde é direcionada para um destino, atuando como um meio de transporte.

Com isso, ele consegue levar ou trazer pessoas para Asgard. Se ele ver que a chegada de alguém pode prejudicar o Reino, ele tem o poder de não abrir o caminho. Por outro lado, se o feixe de energia que o Bifrost projeta ficar aberto por muito tempo, ele pode destruir um reino ou planeta.

Assista aos filmes da franquia Thor no Disney+

Thor: Amor e Trovão ainda está em cartaz nos principais cinemas de todo o Brasil. Mas os três primeiros filmes da franquiaThor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017)— estão disponíveis com exclusividade no Disney+. Não deixe de assistir!

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