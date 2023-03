Tini Tour 2022: artista termina o ano com um espetacular show ao vivo

Está preparado para cantar e dançar os grandes sucessos de Tini Stoessel? Neste fim de ano viva essa experiência junto à artista argentina no streaming.

Um dos shows mais esperados da Tini Tour 2022 chega ao Disney+ ao vivo do Campo Argentino de Polo. Com um cenário incrível, é hora de curtir todos os sucessos e grandes convidados especiais da cantora e atriz argentina Tini Stoessel no dia 23 de dezembro.

A partir das 21h, uma noite memorável começa com um pré-show que incluirá uma entrevista exclusiva com Tini feita pelo anfitrião e influenciador Lizardo Ponce. A artista pop internacional se despede de 2022 com uma verdadeira festa em Buenos Aires (Argentina) acompanhada de emoção, música e dança que farão você vibrar dentro e fora do palco.

O show Tini Tour 2022: A Despedida do Ano faz parte de sua turnê que marca o reencontro da artista com seus fãs não só da Argentina, mas também da América Latina e Europa. Você está pronto para curtir todos os maiores sucessos de Tini?







Onde ver online Tini Tour 2022: A despedida do ano?

O concerto Tini Tour 2022: A Despedida do Ano, que se realiza no marco de especiais Star+ LIVE, poderá ser visto ao vivo e online no Disney+.

A transmissão do serviço de streaming, que estará disponível simultaneamente no Star+, chegará a toda a América Latina e também a países como Estados Unidos, Espanha, Portugal e Andorra.

Lembre-se que com o Combo+, é possível acessar o catálogo completo do Disney+ e Star+, streamings independentes um do outro, por um preço único e imperdível.





Tini Stoessel: o fenômeno mundial que não para de crescer

Tini Stoessel se tornou um fenômeno global desde o lançamento de seu álbum de estreia homônimo em 2016, com cerca de 34 milhões de seguidores em suas redes sociais e mais de 4 bilhões de visualizações de suas músicas e vídeos.

A cantora argentina fez uma turnê pela Europa e América Latina com a "Quiero volver tour" em 2019 e 2020, que incluiu nove shows com ingressos esgotados no estádio Luna Park, em Buenos Aires. Em 2020, a cantora foi a "Artista Argentina do Ano" da Billboard® e a "Artista Feminina Argentina N ° 1" no Spotify.

Tini também foi co-treinada por Alejandro Sanz na temporada 2020 do La Voz España. Em seu mais recente álbum “TINI TINI TINI”, ela co-escreveu todas as músicas com o apoio dos renomados produtores e cantores e compositores Andrés Torres e Mauricio Rengifo, premiados como “Produtores do Ano” no Latin Grammy Awards® 2020.