Título de novo Indiana Jones é confirmado na CCXP: saiba qual é

Quinto filme da franquia traz o ator Harrison Ford novamente no papel principal.

Separe o chapéu e o chicote e prepare-se para cair na estrada no novo filme da franquia Indiana Jones. A produção da Lucasfilm teve destaque em um dos painéis do grupo Disney no primeiro dia da CCXP 2022, realizada de 1 a 4 de dezembro em São Paulo.

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Assim se chama o quinto filme da franquia protagonizada pelo professor e arqueólogo queridinho do público. O ator Harrison Ford retorna ao papel de Indiana Jones.







Indiana Jones e O Chamado do Destino | Trailer Oficial





A exibição do emocionante trailer de Indiana Jones e o Chamado do Destino levou o público presente ao delírio. E entre as novidades reveladas no painel da Lucasfilm, foi revelada a participação de grandes atores ao lado do icônico arqueólogo vivido por Ford.

Foi revelado que a nova produção, 15 anos depois da última da franquia, conta ainda com a atriz inglesa Phoebe Waller-Bridge, o ator espanhol Antonio Banderas e o ator dinamarquês Mads Mikkelsen.

Indiana Jones e o Chamado do Destino é dirigido por James Mangold e tem estreia prevista nos cinemas para junho de 2023.