Todas as estreias do Universo Marvel deste ano no Disney+

Entre filmes, séries e especiais, a Marvel Studios trouxe várias novidades ao público em 2022.



O ano foi intenso para os fãs das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Tanto nos cinemas quanto no Disney+, várias foram as estreias de sucesso ao longo de 2022.

E já que entre filmes, séries, documentários e especiais a programação foi vasta, que tal relembrar tudo o que chegou à casa da Marvel Studios no streaming? Veja, a seguir, todos os lançamentos do UCM que chegaram ao Disney+ este ano:





Eternos foi o principal destaque da Marvel em janeiro









O ano começou muito bem, com a chegada do longa Eternos (2021). No longa, um grupo de antigos super-heróis alienígenas se reúne a fim de defender os seres humanos de criaturas malignas.

Destaque para o elenco, que conta com nomes como Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Bill Skarsgård, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Lauren Ridloff e mais.

Além de Eternos, o mês também marcou a estreia dos curtas-metragens da série Marvel One-Shot e os primeiros curtas da série Marvel Rising.





Fevereiro foi o mês dos bastidores da Marvel









Após o sucesso de Eternos nos cinemas e no streaming, em fevereiro estreou o especial Marvel Avante: Nos Bastidores de Eternos.

Neste mesmo mês, o público acompanhou também como foram as gravações de Gavião Arqueiro no especial Marvel Avante: Nos Bastidores de Gavião Arqueiro.





Cavaleiro da Lua levou os fãs para o Egito em março









Uma das principais estreias de 2022 da Marvel no Disney+ foi a série Cavaleiro da Lua (Moon Knight). Na trama, o gentil Steven Grant (Oscar Isaac) descobre que compartilha seu corpo com o mercenário Marc Spector. Ele também é o avatar de Konshu, deus egípcio da Lua.

Além de lidar com isso, Grant precisa enfrentar o vilão Arthur Harrow (Ethan Hawke), enquanto mergulha em um mistério entre os poderosos deuses do Egito antigo.

O streaming ainda recebeu o thriller de terror Os Novos Mutantes, de 2020, e o longa X-Men: Fênix Negra, lançado em 2019.





Mais episódios de LENDAS da Marvel chegaram em abril









O mês de abril foi marcado pela chegada de mais três episódios de LENDAS da Marvel: Doutor Estranho, Wong e Feiticeira Escarlate.





Maio foi o mês dos bastidores de Cavaleiro da Lua









Após o sucesso de Steven Grant e Marc Spector na série Cavaleiro da Lua, em maio o público pôde acompanhar o especial Avante: Nos Bastidores de Cavaleiro da Lua, com entrevistas e registros das filmagens da produção.





Muita ação e aventura em junho com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura









O mês começou com Kamala Khan (Iman Vellani) realizando o sonho de todo fã de quadrinhos: se tornar uma super-heroína na série Ms. Marvel. Estreou também o curta Guia para Fãs Ms. Marvel.

Junho ainda ganhou mais ação com a chegada de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura após seu sucesso no cinema. Por fim, o Disney+ estreou, também, as séries da saga Defensores: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher e The Defenders.





As férias foram com o Homem-Aranha em julho









As férias vieram com uma grande estreia para os fãs do Homem-Aranha. Quatro longas do super-herói amigo da vizinhança chegaram ao Disney+.

São eles: Homem-Aranha (2002), Homem-Aranha 2 (2004), O Espetacular Homem-Aranha (2012) e O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014).

Estrearam, ainda, o especial documental Avante: Nos Bastidores de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e quatro novos episódios de LENDAS da Marvel: Thor, Jane Foster e Valquíria.





Agosto chegou quebrando a quarta parede em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis









Agosto trouxe muita diversão com Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. A série traz Tatiana Maslany como Jennifer Walters, advogada que também vira um Hulk. Agora, ela precisa equilibrar sua vida pessoal, profissional e a de super-heroína.

O mês também teve muita fofura com a estreia da série de curtas Eu Sou Groot. Ainda houve a chegada de Avante: Nos Bastidores de Ms. Marvel e da série Manto e Adaga, de 2018.





Thor chegou eletrizando o mês de setembro









Após fazer sucesso nos cinemas, Thor: Amor e Trovão chegou ao Disney+ em setembro, com direito a Jane Foster (Natalie Portman) como Poderosa Thor e um terrível vilão: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

Completam as novidades do mês o longa animado de 2018, Homem-Aranha no Aranhaverso, e o especial Avante: Nos Bastidores de Thor: Amor e Trovão.





Outubro teve especial de Dia das Bruxas









Outubro é mês do Halloween e a Marvel estreou, com exclusividade no Disney+, seu especial Lobisomem na Noite. Protagonizado por Gael Garcia Bernal, a produção traz um grupo de caçadores de relíquias em uma busca mortal.





Um pouco mais de bastidores em novembro









O mês começou com dois especiais de Mulher-Hulk. Avante: nos Bastidores de Mulher-Hulk trouxe filmagens e entrevistas sobre a produção. Além disso, um vídeo de 3 minutos com os erros de gravação também entrou no streaming.

Além disso, estrearam ainda o especial Diretor na Noite, sobre os dois diretores de Lobisomem na Noite: os irmãos Giacchino e mais episódios de LENDAS da Marvel.

Para quem já assistiu a todas as produções acima, que tal rever suas favoritas? E quem não viu alguma, as férias de fim de ano são perfeitas para colocar a lista em dia!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!