Todas as Formas de Celebrar o Disney100 no Disneyland Resort

Saiba mais sobre os eventos, as atrações e tudo o que o Disneyland Resort tem a oferecer para marcar esse importante aniversário da The Walt Disney Company.

A deslumbrante celebração do 100º aniversário da The Walt Disney Company começou no Disneyland Resort na sexta-feira, 27 de janeiro. Uma série de novas experiências e entretenimento estreou no “Lugar Mais Feliz da Terra” homenageando o importante aniversário, permitindo que os hóspedes participem da celebração dos contadores de histórias, criadores e fãs da Disney no mundo inteiro que, juntos, despertam a magia e a maravilha da Disney.

“Estamos empolgados em dar vida à essa marcante celebração aqui, no Lugar Mais Feliz da Terra”, disse o presidente do Disneyland Resort, Ken Potrock. “Para gerações de famílias e fãs em todo o mundo que fizeram da Disney parte de suas vidas, esta será uma oportunidade única de desfrutar experiências totalmente novas com os amados personagens da Disney, nosso elenco atencioso e nossas incríveis histórias ao longo desse ano.”

Enquanto outros parques ao redor do mundo se juntarão à celebração mais tarde ainda este ano, a festa já está começando no primeiríssimo parque de Walt Disney: Disneyland! Se você mal pode esperar para participar deste jamboree, comece a planejar sua próxima viagem a Anaheim, pois reunimos tudo para comer, ver e celebrar os 100 anos da Disney!

Atrações





Ferrovia Mickey & Minnie

A primeira atração exclusivamente dedicada a Mickey e Minnie Mouse fez sua estreia na costa leste em 2019 no Disney’s Hollywood Studios, mas, agora a Mickey’s Toontown do Disneyland Resort dá as boas-vindas à atração maluca e maravilhosa bem a tempo do 100º aniversário da The Walt Disney Company. Potrock disse na D23: “O Disneyland Resort tem 68 anos e, em todo esse tempo, Mickey e Minnie nunca tiveram sua própria atração. Com certeza já era tempo, você não acha?”



A atração, que agora está aberta para os visitantes aproveitarem, é um brinquedo familiar através de um mundo de desenho animado com seus personagens favoritos. Dentro do Teatro El CapiTOON na Mickey’s Toontown, os visitantes embarcam em um trem projetado pelo Pateta para uma aventura fora de controle e com reviravoltas surpreendentes.

Além de brincadeiras e piadas de desenhos animados, há muitos detalhes para os fãs procurarem – tanto na fila, quanto na atração em si! “A Ferrovia Mickey & Minnie da Flórida tinha o maior número de ‘Mickeys escondidos’ que qualquer outra atração”, explica Jeff Shaver-Moscowitz, produtor executivo da Walt Disney Imagineering. “Talvez nós tenhamos superado esse recorde aqui”.

A versão da Ferrovia Mickey & Minnie da Disneyland apresenta uma nova fila incrível, que celebra décadas de magia do Mickey. Lá dentro, você poderá explorar a exposição Mickey Through the Ears, da Toontown Hysterical Society, que apresenta fantasias, adereços e detalhes escondidos da história do Mickey.

Algumas das nossas peças favoritas incluem a gigantesca árvore de Mickey e o Pé de Feijão (que atualmente ainda cresce pelo telhado do El CapiTOON), o livro de registro do Tio Patinhas de O Conto de Natal do Mickey (com muitos nomes de membros do elenco e da equipe do filme) e uma coleção de doces inspirados no Disney Afternoon no estande de concessão. Leia mais sobre os inúmeros detalhes e peças escondidas da fila e da própria atração aqui.

Para experimentar a Ferrovia Mickey & Minnie, os visitantes deverão entrar na fila virtual gratuita, que só pode ser acessada através do aplicativo Disneyland. Na inauguração, não haverá fila de espera para esta atração.

Os horários de inscrição na fila virtual serão duas vezes ao dia, às 7h e às 13h. Mais informações sobre o sistema de fila virtual estão disponíveis em Disneyland.com. Os visitantes também podem obter uma entrada mais rápida nesta atração comprando uma janela de chegada individual Lightning Lane, sujeita à disponibilidade.







World of Color – ONE





A Disney California Adventure se ilumina após o anoitecer com este amado espetáculo, que apresentou seis versões diferentes do show desde sua estreia. Este ano, os visitantes vão desfrutar de um novo show que celebra o legado em contar histórias, iniciado por Walt Disney há um século.

World of Color – ONE apresenta uma música original, “Start a Wave,” e personagens e momentos da Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, os Vingadores e Star Wars. Esta é a primeira vez que personagens de todos esses mundos da Disney estão juntos na mesma produção!

Wendy Ruth, diretora do show na Disney Live Entertainment, está maravilhada com a chance de trazer tantos personagens diferentes em uma produção. Disse: “É um lindo show com uma mensagem inspiradora de que cada um de nós pode fazer a diferença. Vemos isso em personagens como Remy, Moana, Mirabel e Luke Skywalker, e, no final, deixamos os convidados com um apelo à ação: Você pode ser o escolhido.”

Os visitantes poderão acessar as áreas de exibição de World of Color – ONE através do sistema de fila virtual disponível apenas no aplicativo Disneyland. A distribuição da fila virtual gratuita começará ao meio-dia todos os dias, conforme a disponibilidade.

Mais informações estão disponíveis em Disneyland.com. Se a fila virtual atingir a capacidade máxima, os visitantes podem fazer o check-in com um membro do elenco na área de visualização Paradise Bay um pouco antes do início de World of Color – ONE. Entrar na fila virtual não é obrigatório, mas é altamente recomendado, pois as opções de visualização direta para cada apresentação estão disponíveis por ordem de chegada.







Wondrous Journeys no Disneyland Park



Iluminar a noite é algo que não para no Disney California Adventure! No Disneyland Park, um novíssimo espetáculo, Wondrous Journey, apresenta referências a todos os filmes da Walt Disney Animation Studios no último século, incluindo a próxima animação: Wish.

O diretor criativo do Walt Disney Animation Studios, Roger Gould, explica: “Para selecionar os momentos trazidos à vida em Wondrous Journeys, reunimos um grupo de artistas e diretores da Disney Animation para discutir suas lembranças favoritas e quais histórias os fizeram se apaixonar pela animação.” Fique de olho nos seus favoritos enquanto assiste ao show!

A deslumbrante exibição foi definida para uma música totalmente nova: “It’s Wondrous”, junto com 18 músicas Disney. Cada área de visualização primária do parque está personalizada para uma experiência única, usando efeitos de projeção de última geração do parque para transformar a Main Street, U.S.A., o Castelo da Bela Adomercida, a fachada de “it’s a small world” e os Rivers of America em telas de um artista. Em noites específicas, Wondrous Journeys fica ainda maior com brilhantes fogos de artifício.

Mantenha os olhos no céu — não só pelos fogos de artifício. Pela primeiríssima vez, o adorável Baymax de Big Hero 6 sobrevoará os céus do Disneyland Park durante o espetáculo.





The Disney Gallery Presents: Disney 100 Years of Wonder



Essa nova exibição dentro da Main Street Opera House é inspirada pelo sonho de Walt de que a Disneyland seria um lugar onde seus filmes ganhariam vida! A galeria faz uma homenagem aos filmes da Disney que se tornaram atrações do Disneyland Resort e experiências dos parques que mais tarde inspiraram filmes da Disney.

Os visitantes podem conferir a arte dos animadores originais da Disney, juntamente com o conceito das atrações que dão vida a essas histórias nos parques. As exibições incluem uma mesa original de animação (cortesia da Walt Disney Archives), um modelo de uma câmera multi-plano e maquetes de atrações clássicas da Disneyland como The Jungle Cruise, Haunted Mansion e Piratas do Caribe.

Parte da Disney 100 Years of Wonder Gallery apresenta a transformação do Castelo da Bela Adormecida ao longo dos anos, incluindo sua mais recente decoração, Disney100, parcialmente inspirada pela lenda da Disney, John Hench.

Hench ingressou na The Walt Disney Company como animador em 1939 e mais tarde foi para Walt Disney Imagineering para projetar as atrações originais da Tomorrowland na Disneyland. Hench continuou a desenvolver e projetar parques da Disney até sua morte, em 2004, contribuindo para a criação do EPCOT Center, Disney California Adventure e, como a Imagineer Kim Irvine explicou, o Castelo da Bela Adormecida!

“Ele [Hench] sempre falava sobre fontes. ‘Não seria legal ter fontes lá dentro?’ Então, para o aniversário, eu falei como quem não quer nada: ‘E se colocarmos fontes naquele fosso?’ E assim fizemos. E elas são muito, muito divertidas! Espero que você consiga vê-las à noite, pois elas vão do rosa ao azul, trocando as cores de vez em quando, como se as fadas as estivessem mudando.”

Irvine conta que o visual Disney100 do Castelo da Bela Adormecida é sua 6ª(!) repintura do castelo, cada uma sendo deslumbrante e exclusivamente adaptada à Disneyland e aos marcos mágicos da The Walt Disney Company. Certifique-se de parar na Main Street Opera House para apreciar os belos itens históricos em exibição.





Ainda Mais para Explorar!









Enquanto você aproveita seu dia na Disneyland, fique de olho em outras formas de comemorar o aniversário marcante da Disney como:

1) Decoração Deslumbrante: Não dá para fazer uma festa sem decoração! Do Downtown Disney District aos hotéis do Disneyland Resort até os próprios parques, em todo lugar que olhar você verá uma brilhante decoração com infusão de platina. O Castelo da Bela Adormecida recebeu uma elegante cobertura comemorativa, e Mickey e seus amigos estão vestidos para combinar!

2) Comida e bebida: Experimente o gosto da comemoração com mais de doze novas ofertas de alimentos e bebidas, como o trifle de platina e o antigo refrigerante cremoso, além de novidades como o copo com canudo Disney100 Mickey Mouse e o balde de platina Mickey Mouse.

3) Produtos Mágicos: De uma especial MagicBand+ a colecionáveis comemorativos, há algo novo para todos que desejam levar a magia para casa.





E o que mais?

A festa acabou de começar, então fique de olho nos empolgantes anúncios sobre a comemoração Disney100 no Disneyland Resort! Já podemos adiantar que você marque no seu calendário o dia 24 de fevereiro: será o tão esperado retorno do desfile Magic Happens no Disneyland Park! Depois, dia 8 de março, será a reabertura do recém reimaginado Mickey’s Toontown, apresentando atrações e atividades mais lúdicas do que nunca, além de espaços de lazer com grama para hóspedes de todas as idades relaxarem.

Fique ligado (e “tooned”) no D23.com para mais notícias sobre o Disney100 e a comemoração no Disneyland Resort assim que elas saírem!

Por Jocelyn Buhlman