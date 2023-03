Tom Hanks em Pinóquio e mais 5 atores que se destacaram em live-actions da Disney

O ator interpreta Gepeto em Pinóquio, filme disponível no Disney+. Mas há outros grandes artistas de Hollywood que brilharam em live-actions de clássicos da Disney. Veja quem são eles!





O novo live-action da Disney, Pinóquio, está disponível no Disney+ para o público curtir a bela versão dirigida por Robert Zemeckis, que conta com Tom Hanks no papel de Gepeto, o marceneiro que constrói e cuida do boneco de madeira que dá nome ao filme.

Além de Tom Hanks, outros atores se destacam em Pinóquio como Benjamin Evan Ainsworth, que interpreta o protagonista; Cynthia Erivo, que dá vida à Fada Azul; Joseph Gordon Levitt, como o Grilo Falante, entre outros.

Quem gostou de Pinóquio e quiser maratonar outras produções semelhantes, veja cinco atores que se destacaram em live-actions da Disney:







Ema Watson em A Bela e a Fera

O live-action A Bela e a Fera (2017) acompanha Bela, interpretada pela atriz Emma Watson, uma doce jovem amante de livros que se sente incompreendida na pequena vila onde vive.

Mas, quando seu pai faz uma viagem, ao pegar uma rosa de um jardim em um castelo, acaba aprisionado por uma Fera (Dan Stevens). Bela aparece para salvá-lo e, então, se oferece para ficar no lugar do pai dela, descobrindo uma mágica mansão e o poder do verdadeiro amor.

A versão live-action da clássica história apresenta gravações de canções originais e novas músicas. Além de pequenas mudanças no enredo. O longa é dirigido por Bill Condon e tem ainda Luke Evans e Kevin Kline no elenco.









Will Smith como o Gênio de Aladdin

A versão live-action de 2019 de Aladdin é bem semelhante à versão em animação de 1992. Mas o destaque fica para as grandes atuações de Will Smith como o Gênio da lâmpada, além de Mena Massoud como o protagonista Aladdin e Naomi Scott como Jasmine.

Um jovem ladrão de rua vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando se apaixona pela linda princesa Jasmine. Como Aladdin está determinado a conquistar seu coração, ele se depara com uma misteriosa lâmpada que contém um poderoso Gênio – Will Smith, em memorável atuação. Ele é a chave para Aladdin realizar seus sonhos.







Angelina Jolie como a poderosa vilã de Malévola

Lançado em 1959, a animação Bela Adormecida, da Disney, é um dos maiores clássicos do estúdio. Enquanto a versão original traz a conhecida história da princesa que, amaldiçoada, pica seu dedo em uma roca e cai em um sono profundo, o live-action de 2014 resolveu apresentar a versão dos acontecimentos contada pela vilã, Malévola.

No filme descobrimos que Malévola não foi sempre “má”. Interpretada pela estrela de Hollywood Angelina Jolie, antes Malévola era uma jovem de coração puro, com uma vida idílica em um pacífico reino na floresta, até que, certo dia, um exército invasor ameaça a harmonia do lugar.

Quando isso acontece, Malévola se torna a protetora mais feroz da região, mas acaba sofrendo uma traição implacável. Empenhada em vingar-se, Malévola enfrenta uma batalha com o sucessor do rei invasor e, como resultado, amaldiçoa a recém-nascida princesa Aurora.







Lily James como Cinderela

Uma das histórias mais conhecidas no mundo, a versão live-action de Cinderela (2015) se destaca por mantê-la original e encantadora.

Com a direção de Kenneth Branagh e as poderosas atuações de Lily James (como Ella/Cinderela) e Cate Blanchett (como a madrasta), o filme consegue manter sua atração sobre o público.

A história acompanha a jovem Ella, cujo pai se casa novamente depois de ficar viúvo de sua mãe. Ansiosa para apoiá-lo, ela recebe bem a madrasta e suas filhas, Anastasia e Drisella, na nova casa.

No entanto, quando o pai de Bela morre subitamente, ela se vê à mercê de uma família cruel e invejosa. Trabalhando como empregada e agora chamada de Cinderela, a jovem começa a perder a esperança na vida, mas uma fada madrinha provoca uma mudança em seu destino.







Neel Sethi como o protagonista de Mogli, O Menino Lobo

O live-action Mogli: O Menino Lobo possui um visual de tirar o fôlego para trazer vida à floresta onde o protagonista enfrenta tigres e recebe ajuda de panteras e ursos.

O filme é dirigido por Jon Favreau, também responsável pelo primeiro longa do Homem de Ferro. Seu trabalho com o jovem ator Neel Sethi apresenta um resultado impressionante e empolgante ao mesmo tempo.

Mogli é criado pela loba Raksha e sua matilha, liderada por Akela, em uma selva indiana desde que foi trazido a eles quando bebê pela pantera negra Bagheera.

O menino passa a enfrentar vários desafios. Um dia, Mogli é forçado a abandonar o único lar que conhece, embarcando em uma grande aventura de autoconhecimento.