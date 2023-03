Tom Hiddleston: 5 curiosidades sobre o ator que interpreta Loki

Tom Hiddleston personifica Loki, o “deus da Trapaça”, nas produções dos Estúdios Marvel. Talentoso e carismático, vale a pena conhecer mais sobre sua carreira.



O ator inglês Thomas William Hiddleston, conhecido como Tom Hiddleston, tem uma carreira de mais de 20 anos como ator, que começou com papéis clássicos. Com o tempo, ele foi mostrando toda a sua versatilidade para interpretar qualquer tipo de papel, até chegar ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com Loki – o príncipe de Asgard, um personagem sem escrúpulos, irônico e trapaceiro, que é irmão do deus do Trovão, Thor.

Além de participar de todos os filmes da franquia Thor, Tom também esteve presente em três filmes dos Vingadores e, recentemente, estrelou a primeira temporada da série própria de Loki, exibida com exclusividade no Disney+.

Ficou com vontade de saber mais sobre ele? Confira 5 curiosidade sobre Tom Hiddleston.









1. Tom Hiddleston estudou línguas e literatura





Ainda depois se tornasse ator, Tom estudou na faculdade de Estudos Clássicos (línguas e literatura) na renomada Universidade de Cambridge, antes de ir para uma escola específica de Artes Cênicas – a Royal Academy of Dramatic Art, onde concluiu o curso em 2005.

Outra curiosidade interessante sobre a vida do ator britânico é a de que, de acordo com sites como o IMDB.com, Tom estudou na mesma classe que o Príncipe William e o ator Eddie Redmayne na Eton College, famosa e concorrida escola somente para meninos que fica perto de Windsor, na Inglaterra.







2. Tom Hiddleston interpretou vários clássicos de Shakespeare





Em 2006, Tom fez sua primeira peça shakespereana no teatro, Noites de Reis. No ano seguinte, participou de Cimbelino, também baseada num conto do clássico escritor William Shakespeare. Em 2007, fez um de seus principais trabalhos no palco inglês: viveu o personagem Cássio, em Othello. Nessa peça atuou ao lado de outros grandes atores ingleses como Ewan McGregor e Chiwetel Ejiofor.







3. Tom Hiddleston é um ator premiado





As atuações de Hiddleston no teatro inglês renderam a ele um prêmio, em 2008, como Ator Revelação no Teatro pela peça Cimbelino. Mas o reconhecimento se estendeu a seu trabalho também no cinema.

Em 2012, ganhou o divertido prêmio de Melhor Cena de Luta no MTV Movie Awards® por sua atuação em Os Vingadores. Recebeu também o Globo de Ouro® de Melhor Ator em Série no ano de 2017.

Já pela série Loki, Tom Hiddleston recebeu o People Choice Awards® de Melhor Estrela Masculina de 2021 e uma estatueta no Critics Choice Super Awards® como Melhor Ator em Série de Super-Heróis, em 2022.







4. Tom Hiddleston fez teste para viver Thor no cinema





Nem todo mundo sabe, mas o ator chegou a fazer um teste para o papel-título em Thor (2011), mantendo até uma dieta rigorosa que o fez ganhar 20 Kg de músculo para se adequar melhor ao físico exigido para o personagem.

Em uma entrevista que Tom Hiddleston deu em 2021, em um famoso talk-show norte-americano, ele acabou contando esse “segredo”. O apresentador Jimmy Fallow conseguiu, inclusive, imagens desse teste e mostrou como foi esse momento de Tom como Thor.

Mas, ao escolher seu elenco, o diretor do longa, Kenneth Branagh, decidiu que Tom era mais adequado para viver o subversivo Loki – e acertou em cheio, já que Hiddleston se tornou a cara do deus da Trapaça no UCM.







5. Tom Hiddleston improvisou em Thor: Ragnarok





Em uma entrevista para a revista norte-americana Entertainment Weekly, Tom revelou que uma cena que se tornou famosa no filme Thor: Ragnarok foi algo improvisado e acidental.

Trata-se do momento em que Loki está lutando contra a vilã Hela (Cate Blanchett): ele gira duas facas ao mesmo tempo e pega ambas no ar. Isso reforçou a ligação do personagem com as facas.

"Havia uma grande sequência de luta no fim do filme e todos nós tínhamos coreografias. Numa tarde, eu fiquei sem coreografia e não queria estar lá, parado, sem fazer nada interessante. Aí joguei as facas e consegui pegá-las. Tento repetir, desde então, mas nunca funciona e eu sempre derrubo uma delas. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar”, contou o ator para a revista em tom de brincadeira.