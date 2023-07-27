Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Tomorrow x Together: Our Lost Summer – quem são os integrantes do TXT?

27 de julho de 2023
27 de julho de 2023

Saiba mais sobre o TXT no documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, que acompanha o grupo em sua turnê mundial.


Sucesso no K-pop, o grupo sul-coreano Tomorrow X Together (mais conhecido como TXT) ganha um documentário exclusivo no Disney+.

A estreia da produção, chamada Tomorrow X Together: Our Lost Summer. é nesta sexta-feira, dia 28 de julho, mas, antes, confira quem são os nomes por trás do grupo musical.

Tomorrow x Together: Our Lost Summer

Quem faz parte do Tomorrow X Together (TXT)?


Cinco jovens artistas formam o TXT. São eles:

  • Soobin (22 anos)
  • Yeonjun (23 anos)
  • Beomgyu (22 anos)
  • Taehyun (21 anos)
  • Hueningkai (20 anos)


O grupo fez seu álbum de estreia em 2019, segundo a revista The Rolling Stone, especializada na cobertura musical. O TXT foi lançado pela Big Hit Music (BHM), mesma agência e gravadora responsável pelo mega sucesso do BTS

De lá para cá, o quinteto tornou-se um fenômeno, conquistando fãs não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.

No documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, você irá ver os detalhes dos bastidores da turnê mundial do grupo. 

A preparação para os shows, o nervosismo antes das apresentações, o lado mais humano e sensível de cada um, as músicas… Tudo isso está na produção.

Veja Tomorrow X Together: Our Lost Summer no Disney+


Conheça mais desse grande fenômeno do K-pop no documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, que chega ao Disney+ em 28 de julho.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set