Tomorrow x Together: Our Lost Summer – quem são os integrantes do TXT?

Saiba mais sobre o TXT no documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, que acompanha o grupo em sua turnê mundial.
Sucesso no K-pop, o grupo sul-coreano Tomorrow X Together (mais conhecido como TXT) ganha um documentário exclusivo no Disney+.
A estreia da produção, chamada Tomorrow X Together: Our Lost Summer. é nesta sexta-feira, dia 28 de julho, mas, antes, confira quem são os nomes por trás do grupo musical.
Quem faz parte do Tomorrow X Together (TXT)?
Cinco jovens artistas formam o TXT. São eles:
- Soobin (22 anos)
- Yeonjun (23 anos)
- Beomgyu (22 anos)
- Taehyun (21 anos)
- Hueningkai (20 anos)
O grupo fez seu álbum de estreia em 2019, segundo a revista The Rolling Stone, especializada na cobertura musical. O TXT foi lançado pela Big Hit Music (BHM), mesma agência e gravadora responsável pelo mega sucesso do BTS.
De lá para cá, o quinteto tornou-se um fenômeno, conquistando fãs não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.
No documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, você irá ver os detalhes dos bastidores da turnê mundial do grupo.
A preparação para os shows, o nervosismo antes das apresentações, o lado mais humano e sensível de cada um, as músicas… Tudo isso está na produção.
Veja Tomorrow X Together: Our Lost Summer no Disney+
Conheça mais desse grande fenômeno do K-pop no documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, que chega ao Disney+ em 28 de julho.