Tomorrow x Together: Our Lost Summer – quem são os integrantes do TXT?

Sucesso no K-pop, o grupo sul-coreano Tomorrow X Together (mais conhecido como TXT) ganha um documentário exclusivo no Disney+.

A estreia da produção, chamada Tomorrow X Together: Our Lost Summer. é nesta sexta-feira, dia 28 de julho, mas, antes, confira quem são os nomes por trás do grupo musical.





Quem faz parte do Tomorrow X Together (TXT)?



Cinco jovens artistas formam o TXT. São eles:

Soobin (22 anos)

(22 anos) Yeonjun (23 anos)

(23 anos) Beomgyu (22 anos)

(22 anos) Taehyun (21 anos)

(21 anos) Hueningkai (20 anos)



O grupo fez seu álbum de estreia em 2019, segundo a revista The Rolling Stone, especializada na cobertura musical. O TXT foi lançado pela Big Hit Music (BHM), mesma agência e gravadora responsável pelo mega sucesso do BTS.

De lá para cá, o quinteto tornou-se um fenômeno, conquistando fãs não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.

No documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, você irá ver os detalhes dos bastidores da turnê mundial do grupo.

A preparação para os shows, o nervosismo antes das apresentações, o lado mais humano e sensível de cada um, as músicas… Tudo isso está na produção.





