Tomorrow X Together – Our Lost Summer: veja o TXT, novo fenômeno do K-pop, no Disney+

Parceiros musicais de Anitta, o grupo sul-coreano protagoniza um emocionante especial documental no streaming.



Quem curte música pop internacional já deve ter ouvido falar do Tomorrow X Together. Os adoradores de K-pop, então, certamente acompanham o grupo conhecido como “irmãos mais novos” do BTS. E assim como os ícones da música sul-coreana, o TXT também está no Disney+!

Formado por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Kang Taehyun e Huening Kai, o Tomorrow X Together (lê-se “tomorrow by together”, algo como “juntos pelo amanhã” em tradução livre) foi lançado em 2019 pela mesma agência responsável pelo sucesso do BTS.

No mesmo ano, eles se tornaram o primeiro grupo de música popular sul-coreana a entrar na Billboard 200 com um disco de estreia e, desde então, são o destaque da chamada 4ª geração do K-pop.

Com o fim da pandemia, os cinco partiram em sua primeira turnê mundial, percorrendo os mais diferentes caminhos, da Coreia do Sul até a América do Norte. E todos os passos dessa emocionante jornada foram registrados no especial Tomorrow X Together – Our Lost Summer.









Tomorrow X Together – Our Lost Summer: onde ver o documentário do TXT



Os nervos estão à flor da pele em Tomorrow X Together – Our Lost Summer. Recebendo amor e aclamação do mundo inteiro, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Kang Taehyun e Huening Kai viajam, dispostos a realizar os melhores shows de suas vidas.

A entrega dos rapazes é recompensada pela participação vibrante do público enquanto eles sobem em alguns dos mais importantes palcos das Américas – incluindo o do Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do mundo!

Dirigido por Park Jun Soo, Tomorrow X Together – Our Lost Summer está disponível com exclusividade no Disney+. O serviço de assinatura também traz vários outros especiais e documentários sobre os grandes ícones do K-pop como BLACKPINK, j-hope, Suga, Super Junior e mais!