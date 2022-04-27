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Top 5: os divertidos animais que fizeram história na Disney

27 de abril de 2022
27 de abril de 2022

Relembre alguns dos animais mais queridos do universo Disney em filmes para ver e curtir em família!


O universo Disney é repleto de personagens apaixonantes, especialmente os que são representados por animais. Na longa história da Disney, há alguns clássicos que fazem parte do imaginário dos fãs há décadas, como o próprio Mickey Mouse – primeiro bichinho criado pelo próprio Walt Disney.

Mas depois de Mickey, muitos outros animais foram desenhados para fazer parte do mundo de animações da Disney. Pensando nisso, selecionamos 5 personagens animais que são amados pelo público e estão em filmes e séries disponíveis exclusivamente no Disney+ para assistir com toda a família. Confira!


O Rei Leão


Simba, Timão e Pumba, de O Rei Leão


O clássico filme de animação O Rei Leão, de 1994, apresentou ao mundo alguns dos personagens mais marcantes da Disney, como o pequeno leão Simba, o suricato Timão e o javali Pumba. Cada um à sua maneira, eles emocionam e divertem os fãs, e se tornaram extremamente populares após aparecerem nos filmes O Rei Leão II, O Reino de Simba e Rei Leão II Hakuna Matata. Neste último, a divertida dupla Timão e Pumba conta a sua origem.

O sucesso dos amigos suricato e javali foi tanto que a dupla ganhou uma série de animação na Disney: Timão e Pumba. Com três temporadas, ela mostra as engraçadas aventuras dos dois na selva e também em vários países do mundo.


Aladdin


Rajah, de Aladdin


O tigre-de-bengala Rajah é o bicho de estimação de Jasmine, de Aladdin. Sempre muito protetor e amigo fiel da princesa, Rajah é um personagem bem presente em todos os filmes da franquia, inclusive no live-action Aladdin, de 2019. Em Aladdin há outros animais importantes para a trama, como o macaco Abu (amigo inseparável do protagonista) e o papagaio Iago.

Scrat A Era do Gelo


Scrat, de A Era do Gelo


O esquilo dente-de-sabre Scrat é um personagem que foi conquistando seu espaço dentro da franquia A Era do Gelo a cada filme, e se transformou em um dos mais queridos graças a seu jeitinho atrapalhado e teimoso de ser.

Scrat se destaca tanto nas histórias que no filme A Era do Gelo: O Big Bang ele é o responsável por um meteoro enorme entrar em rota de colisão com a Terra. Agora, em 2022, Scrat ganhou uma série própria, A Era do Gelo: Histórias de Scrat, na qual apronta várias trapalhadas, desta vez ao lado de seu filhote Bebê Scrat. 


Sebastião A Pequena Sereia


Sebastião, de A Pequena Sereia


A bela história de A Pequena Sereia também conta com animais fofos, como o grande companheiro de Ariel: o caranguejo Sebastião. Ele é um dos protagonistas do filme, sendo leal, sensível, inteligente e, ao mesmo tempo, um pouco rabugento. Além de Sebastião, a história tem também o peixinho Linguado, o doce e inocente amigo de Ariel.


Zootopia


Flecha, de Zootopia


A preguiça Flecha se tornou uma das personagens mais queridos do filme Zootopia por conta de seu jeito bem tranquilo e doce. A produção se passa em uma cidade totalmente povoada por animais e acompanha as armações da raposa golpista Nick Wilde, que acaba tendo que trabalhar em conjunto com a coelha policial Judy Hopps.

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