Torn: documentário retrata a vida do alpinista Alex Lowe, morto em 1999

Novo documentário do Disney+ mostra o luto dos filhos de famoso escalador













Como é o novo documentário sobre o alpinista





O novo documentário da National Geographic e exclusivo do Disney+, Torn, é um olhar íntimo sobre a vida deixada para trás pelo “maior alpinista do mundo” Alex Lowe após sua trágica morte em uma avalanche. No filme, o diretor e filho de Lowe, Max, explora as imagens dos feitos de seu pai e entrevista sua mãe, irmãos e padrasto Conrad Anker – que sobreviveu à avalanche – sobre suas vidas com e sem Alex.



Lowe, Anker e o cinegrafista David Bridges estavam em uma expedição ao Monte Shishapangma em 1999 quando uma avalanche atravessou o campo de neve que eles estavam explorando, matando Lowe e Bridges. Arruinado com a culpa do sobrevivente, Anker se comprometeu a apoiar a viúva de Lowe, Jennifer, e três filhos pequenos - Max, Isaac e Sam - eventualmente se casando com ela e adotando os meninos.

Max Lowe documenta o momento em que localizou o corpo de seu pai







Em 2016, 17 anos após suas mortes, os corpos de Lowe e Bridges foram descobertos, e a família de Lowe viajou para as remotas montanhas do Himalaia para recuperar os restos mortais dos homens.



E é assim que a ideia do documentário nasce. Lowe examina os sentimentos há muito enterrados que a descoberta desenterrou para ele e seus familiares. O diretor justapõe imagens de arquivo das aventuras fascinantes de Alex com vídeos caseiros da própria família, mostrando, assim, a dicotomia entre a realidade calma e caseira do escalador com sua figura pública destemida e forte.

Dessa forma, Lowe desfaz o mito de um homem conhecido antes apenas pelas capas de revistas. O conhecemos pelos olhos de quem o conhecia intimamente e não o tem mais por perto justamente por causa de sua vida pública. Em um dos momentos mais tristes do filme, seu filho mais novo, Sam, diz que não consegue se lembrar direito do pai: “A essa altura, parece algum tipo de sonho, ou algo assim”.

O ponto de vista de Jenni, a viúva de Alex





“Ele era selvagem”, diz Jenni, mãe de Max e viúva de Alex. “Era isso que eu amava nele.” A história do casal parecia simples: os dois se casaram, mudaram-se para Montana, tiveram filhos. Mas Alex lutou para equilibrar a vida familiar e a escalada. Falando sobre essa expedição final, Jenni diz: “Você não pode questionar o amor dele por nossa família, mas ele escolheu estar lá”.



"Eu coloquei tudo de mim em Torn, disse o diretor Max Lowe. “Ficarei mais honrado e emocionado por poder compartilhar nossa história com o mundo em um dos maiores palcos do planeta ao colocá-lo no Disney+”.

Uma figura heroica





O poderoso filme tem arrancado aplausos da crítica e do público ao mostrar os três filhos revisitando uma figura heroica que, na maior parte do tempo, eles só conheceram através de terceiros.



“Documentários sobre esses conquistadores destemidos tendem a contornar questões de egoísmo pela energia e emoção que esse tipo de esporte proporciona, mas Torn, um filme sombrio e sincero de Max Lowe, lida diretamente com o que a busca pela adrenalina pode deixar para trás”, diz Robert Abele para o Los Angeles Times.

Parte documentário realista sobre o luto, parte homenagem ao grande escalador Alex Lowe, Torn’ é um vislumbre na vida doméstica de alguém que poderia ser nosso amigo, nosso vizinho — uma lembrança de que todo herói tem suas vulnerabilidades.