Toy Story: 4 motivos para maratonar todos os filmes no Disney+

Aprenda sobre o valor da amizade e eleve seu entretenimento ao infinito e além com todos os filmes de Toy Story no Disney+.

Todos os quatro filmes de Toy Story estão disponíveis no Disney+. Isso significa que mais de seis horas de puro entretenimento estão garantidas com o Woody e sua turma.

Relembre, abaixo, quatro motivos para ver todos os filmes dos brinquedos mais amados do cinema:







Toy Story (1995): aprenda o valor da amizade



Ambientada em um mundo onde os brinquedos têm vida própria, a história de Toy Story é vista através dos olhos de dois deles: Woody (dublado por Tom Hanks na versão original), um caubói de corda falante, e Buzz Lightyear (dublado por Tim Allen), um super-herói espacial.

A dupla cômica finalmente aprende a deixar suas diferenças de lado quando se separam de seu dono, Andy (John Morris). Eles precisam formar uma aliança para cumprir uma missão cheia de aventura.







Toy Story 2 (1999): se divirta ainda mais

Em Toy Story 2, Andy está de férias em seu acampamento de verão e Woody é sequestrado por Al (dublado por Wayne Knight), um ganancioso colecionador de brinquedos que precisa dele para completar seu arquivo.

Enquanto Woody está a caminho de um museu, onde passará o resto de sua vida dentro de uma caixa de vidro, Buzz irá resgatar seu amigo. Acompanhado por Sr. Cabeça de Batata (Don Rickles), o Porquinho (John Ratzenberger), Rex (Wallace Shawn) e Slinky (Jim Varney), o herói das galáxias fará de tudo para salvar Woody.

Repleto de materiais exclusivos, incluindo cenas editadas, erros de gravação e um novo jogo, o filme eleva o entretenimento familiar “ao infinito e além”.







Toy Story 3 (2010) ensina sobre o trabalho em equipe

Há um grande dilema em Toy Story 3: enquanto Andy se prepara para sair de casa para a faculdade, Woody, Buzz, Jessie (Joan Cusack) e o resto de seus fiéis brinquedos se perguntam o que será deles.

Por conta de uma confusão, eles acabam na Creche Sunnyside e fazem novos amigos. Como esperado, o grupo começa uma nova aventura!

Nessa incrível jornada, é possível descobrir qual é o verdadeiro significado de ser um amigo fiel.









Toy Story 4 (2019) fala sobre aceitação

Woody sempre teve certeza de seu lugar no mundo e de que sua prioridade é cuidar de Andy e Bonnie (Madeleine McGraw).

Garfinho (Tony Hale), o novo brinquedo criado por Bonnie, acredita que é “lixo”, por ser feito de papel, cola, lápis de cor e arames. Woody, por sua vez, tenta mostrar a ele o contrário, falando ao brinquedo que ele é uma peça importante para o imaginário de sua criadora.

Assim, em Toy Story 4, Bonnie leva toda a turma em sua viagem familiar; e Woody acaba em um desvio inesperado que inclui um reencontro com sua amiga de longa data Betty (dublada por Annie Potts na versão original).

Depois de anos sozinha, o espírito aventureiro dela entra em conflito com seu delicado exterior, já que Betty é feita de porcelana.

Com a reaproximação, Woody e Betty percebem que se tornaram pessoas muito diferentes, mas eles precisam se juntar para reencontrar Garfinho, que escapou do grupo.

Assista a todos os filmes de Toy Story no Disney+. Não deixe de explorar as cenas extras e outros materiais especiais disponíveis no serviço de streaming.